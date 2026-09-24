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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد تثبيت الفائدة في مصر.. تفاصيل سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر سعر الذهب في مصر مع تعاملات مساء اليوم الخميس 24-9-2026؛ بعد إعلان سعر الفائدة رسميًا في الجهاز المصرفي.

الذهب وسعر الفائدة

وأعلن البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدةدون تغيير للمرة الخامسة على التوالي.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم

بلغ متوسط سعر الذهب داخل محلات الصاغة؛ لدرجات مستقرة دون تغيير منذ تحديد الفائدة في مصر.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 6225 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر 7114 جنيها للشراء و 7085 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6521 جنيها للشراء و6495 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6225 جنيها للشراء و 6200 جنيه للبيع

سعر الذهب

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط  5335 جنيها للشراء و 4314 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 49.8 ألف جنيها للشراء و 49.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4281 دولارا للشراء و 4280 دولارا للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم البنك المركزي المصري الذهب في الصاغة المصرية

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