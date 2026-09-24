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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 24 سبتمبر 2026 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 24 سبتمبر 2026 بالبنوك
سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 24 سبتمبر 2026 بالبنوك
عبد الفتاح تركي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات المسائية اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 في البنوك الحكومية والخاصة، وفق آخر تحديثات أسعار الصرف الواردة، حيث سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 51.83 جنيه للبيع، و51.73 جنيه للشراء، بينما تراوحت أسعار الدولار بين البنوك وفقًا لآخر تحديث معلن لكل بنك.

ويبحث عدد كبير من المتعاملين عن سعر الدولار اليوم في مصر، خاصة سعر الدولار في البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية وباقي البنوك، لمتابعة أحدث مستويات العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات الخميس.

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سعر الدولار أمام الجنيه المصري

ما سعر الدولار اليوم الخميس في البنك المركزي المصري؟

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 في البنك المركزي المصري نحو 51.85 جنيه للبيع، و51.71 جنيه للشراء، وفق آخر تحديث لأسعار الدولار الواردة في التعاملات البنكية.

ويأتي سعر الدولار في البنك المركزي ضمن الأسعار التي تحظى بمتابعة مستمرة من المتعاملين في سوق الصرف، إلى جانب أسعار الدولار المعلنة في البنوك الحكومية والخاصة، مع اختلاف السعر من بنك إلى آخر وفق آخر تحديث.

كم سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري؟

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 51.83 جنيه للبيع، و51.73 جنيه للشراء، وذلك بنهاية التعاملات المسائية اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.

ويعد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري من أكثر أسعار العملات الأجنبية بحثًا ومتابعة، لذلك يحرص المتعاملون على معرفة سعر البيع وسعر الشراء عند متابعة حركة الدولار مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم

ما سعر الدولار اليوم في بنك مصر؟

سجل سعر الدولار في بنك مصر 51.83 جنيه للبيع، و51.73 جنيه للشراء، وفق آخر تحديث لأسعار الدولار اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.

ويأتي السعر المعلن في بنك مصر ضمن أسعار الدولار التي يبحث عنها العملاء والمتعاملون في البنوك المصرية، بالتزامن مع متابعة آخر تحديثات سوق الصرف خلال التعاملات اليومية.

كم سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB؟

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 51.83 جنيه للبيع، و51.73 جنيه للشراء، وفق آخر تحديث لأسعار الصرف بنهاية تعاملات الخميس 24 سبتمبر 2026.

ويستمر سعر الدولار في البنوك الخاصة في جذب اهتمام المتعاملين، مع مقارنة أسعار البيع والشراء المعلنة في مختلف البنوك خلال اليوم.

سعر الدولار

ما سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية؟

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 51.83 جنيه للبيع، و51.73 جنيه للشراء، وفق آخر تحديث وارد لأسعار الدولار في نهاية تعاملات اليوم الخميس.

ويتابع العملاء سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى جانب أسعار العملة الأمريكية في البنوك الأخرى، لمعرفة الفروق بين أسعار البيع والشراء وفق آخر تحديث.

كم سجل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني؟

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني 51.76 جنيه للبيع، و51.66 جنيه للشراء، بحسب آخر تحديث لأسعار الدولار الواردة في تعاملات الخميس 24 سبتمبر 2026.

وتختلف أسعار الدولار المعلنة من بنك إلى آخر، وهو ما يجعل متابعة السعر الحالي في البنك المستهدف أمرًا مهمًا عند إجراء عمليات شراء أو بيع العملة الأمريكية.

سعر الدولار

ما سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس؟

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 51.83 جنيه للبيع، و51.73 جنيه للشراء، وفق آخر تحديث لأسعار الصرف بنهاية التعاملات المسائية.

ويأتي سعر الدولار في بنك قناة السويس ضمن الأسعار التي تشملها متابعة المتعاملين لسوق الصرف، إلى جانب الأسعار المعلنة في البنوك الحكومية والخاصة.

كم سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد؟

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 51.83 جنيه للبيع، و51.73 جنيه للشراء، وفق آخر تحديث لأسعار الدولار اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.

ويعكس اختلاف أسعار البيع والشراء بين البنوك أهمية الرجوع إلى آخر تحديث معلن من البنك عند متابعة سعر الدولار أو إجراء أي معاملة مرتبطة بالعملة الأمريكية.

سعر الدولار في مصر

ما سعر الدولار اليوم في بنك فيصل؟

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك فيصل 50.97 جنيه للبيع، و50.87 جنيه للشراء، بحسب آخر تحديث لأسعار الدولار الواردة في التعاملات البنكية اليوم الخميس.

ويختلف السعر المعلن في بنك فيصل عن الأسعار الواردة لدى عدد من البنوك الأخرى، وفق بيانات أسعار الدولار المتاحة في آخر تحديث للتعاملات.

كم سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي؟

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم 51.49 جنيه للبيع، و51.39 جنيه للشراء، وفق آخر تحديث لأسعار الصرف اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.

وتأتي هذه الأسعار ضمن قائمة أسعار الدولار المعلنة في البنوك التي شملها آخر تحديث، مع استمرار متابعة سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري على مدار التعاملات.

ما أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية؟

وفق آخر تحديث الوارد لأسعار الدولار اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، جاءت الأسعار في البنوك على النحو الآتي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 51.85 جنيه للبيع، و51.71 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 51.83 جنيه للبيع، و51.73 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر: 51.83 جنيه للبيع، و51.73 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، قيمة تبلغ: 51.83 جنيه للبيع، و51.73 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 51.83 جنيه للبيع، و51.73 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 51.76 جنيه للبيع، و51.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 51.83 جنيه للبيع، و51.73 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد: 51.83 جنيه للبيع، و51.73 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك فيصل: 50.97 جنيه للبيع، و50.87 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.49 جنيه للبيع، و51.39 جنيه للشراء.

وتظل أسعار الدولار في البنوك المصرية قابلة للمتابعة؛ مع صدور تحديثات جديدة خلال التعاملات، لذلك يعتمد السعر الفعلي للشراء أو البيع على آخر سعر معلن من البنك وقت تنفيذ المعاملة، بينما يعرض كل بنك أسعاره وفق آخر تحديث لديه.

سعر الدولار اليوم

وتقدم الأسعار الواردة صورة لآخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المذكورة بنهاية التعاملات المسائية اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، مع تسجيل اختلافات بين أسعار البيع والشراء من بنك إلى آخر.

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