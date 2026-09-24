رئيس الغربية الأزهرية يطمئن على طالبة أصيبت في حادث سير.. صور

حرص الدكتور مجدي السعيد بدوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، على زيارة الطالبة شهد مصطفى جودة عيد، بالصف الثاني الإعدادي بمعهد فتيات سنباط، التابع لإدارة زفتى التعليمية الأزهرية، بمستشفى زفتى العام؛ للاطمئنان على حالتها الصحية، عقب إصابتها في حادث تصادم صباح اليوم.

وخلال الزيارة، اطمأن على الحالة الصحية للطالبة وجميع المصابين، وتابع ما تتلقاه الطالبة من رعاية طبية وعلاجية، وحرص على الاستماع إلى الفريق الطبي بشأن تطورات حالتها، مؤكدًا اهتمام الأزهر الشريف بأبنائه وحرصه على متابعة حالتهم وتوفير ما يلزم لهم من رعاية، داعيًا الله تعالى أن يمنّ عليها بالشفاء العاجل، وأن يحفظها ويطمئن أسرتها عليها.

وكيل الأزهر يطمئن على حالة الطالبة

وفي إطار متابعة حالة الطالبة، أجرى الدكتور مجدي السعيد بدوي اتصالًا هاتفيًا بالشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أبو اليزيد سلامة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، حيث اطمأنوا على الحالة الصحية للطالبة، كما تابعوا أوضاع جميع المصابين في الحادث.

ووجّه قيادات الأزهر خلال الاتصال بضرورة تذليل كافة العقبات، وتوفير أوجه الرعاية والعلاج اللازمة للطالبة، ومتابعة حالتها الصحية بصورة مستمرة، بما يضمن حصولها على الرعاية التي تحتاج إليها حتى تمام شفائها، كما نقلوا تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتمنياته للطالبة وجميع المصابين بالشفاء العاجل والسلامة.

وتواصل منطقة الغربية الأزهرية متابعة الحالة الصحية للطالبة شهد مصطفى جودة عيد، والاطمئنان عليها أولًا بأول، والتنسيق بشأن ما تحتاج إليه من رعاية، سائلين الله تعالى أن يمنّ عليها وعلى جميع المصابين بالشفاء العاجل، وأن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.