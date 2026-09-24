ملامح تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا.. صلاح ومرموش يقودان الهجوم

كشف مصدر داخل جهاز منتخب مصر، في تصريحات خاصة، عن ملامح التشكيل الأساسي المتوقع للفراعنة خلال مواجهة أنجولا المرتقبة، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

حسام حسن يستقر على تشكيل مصر

وقال المصدر إن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، يضع الرتوش الأخيرة على التشكيل خلال المران الختامي للفراعنة، قبل الاستقرار بشكل نهائي على العناصر التي ستبدأ اللقاء.

وأوضح المصدر أن النية تتجه داخل الجهاز الفني للاعتماد على تشكيل يضم:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى زيكو، عمر مرموش.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني قد يجري تعديلات محدودة على التشكيل وفقًا لما سيظهر عليه اللاعبون خلال المران الأخير، قبل إعلان التشكيل الرسمي للمباراة.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أنجولا، ومواصلة مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وسط رغبة من الجهاز الفني في حسم المباراة والاستفادة من العناصر الهجومية بقيادة محمد صلاح وعمر مرموش.