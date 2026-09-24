الجمارك تعلن تحصيل 14.5 مليون جنيه من بيع سيارات ببورسعيد

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي؛ عن تحصيل 14.5 مليون جنيه من بيع بضائع و سيارات مخزنة بموانئ المصلحة.

وكشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية فإنه تم بيع 17 لوط من السيارات لصالح جمارك بورسعيد .

جاء بيع تلك البضائع والسيارات من خلال تنظيم مزاد علني بجمارك بورسعيد و دمياط والسخنة؛ بالتعاون الهيئة العامة للخدمات الحكومية و الإدارة العامة للمهمل والبيوع بالمصلحة.

تأتي تلك الاجراءات تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.