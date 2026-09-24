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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجمارك تعلن تحصيل 14.5 مليون جنيه من بيع سيارات ببورسعيد

جمارك السيارات
جمارك السيارات
محمد يحيي

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي؛ عن  تحصيل 14.5 مليون جنيه من بيع بضائع و سيارات مخزنة  بموانئ المصلحة.

وكشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية فإنه تم بيع 17 لوط من السيارات لصالح جمارك بورسعيد .

جاء بيع تلك البضائع والسيارات من خلال تنظيم مزاد علني بجمارك بورسعيد و دمياط والسخنة؛ بالتعاون الهيئة العامة للخدمات الحكومية و الإدارة العامة للمهمل والبيوع بالمصلحة.

تأتي تلك الاجراءات تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

جمارك السيارات مال واعمال اخبار مصر الجمارك المصرية مزاد علني الهيئة العامة للخدمات الحكومية

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