12 كذبة.. تحليل إسرائيلي يكشف ادعاءات خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

رصد تحليل نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» تكرار الكلمات والمصطلحات الرئيسية في خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى حضور لافت لكلمات مثل «إسرائيل» و«العالم» و«الحقيقة» و«الكذب»، مقابل حضور محدود لكلمة «السلام».

وبحسب التحليل، كرر نتنياهو كلمة «اختيار» ست مرات، في سياق حديثه عن العمليات العسكرية الإسرائيلية وتأكيده أن إسرائيل لم تكن أمام خيارات كثيرة، بينما وردت كلمة «إسرائيل» ومشتقاتها 47 مرة، وكلمة «يهودي» ومشتقاتها 24 مرة.

في المقابل، لم تحظَ كلمة «السلام» إلا بثلاث إشارات خلال الخطاب، مقارنة باستخدامها 40 مرة في خطاب ألقاه نتنياهو أمام الأمم المتحدة عام 2023، وفق التحليل الذي أجرته الصحيفة.

كما تركز جزء كبير من الخطاب على إيران وحركة حماس والحرب؛ إذ ورد اسم إيران ومشتقاته 19 مرة، وحماس 12 مرة، فيما تكررت كلمة «إرهابي» ومشتقاتها 12 مرة، و«الفلسطينيون» 10 مرات، و«الحرب» 10 مرات.

ورصد التحليل كذلك تكرار كلمة «العالم» 15 مرة، و«الكذب» 12 مرة، بينما وردت كلمة «الحقيقة» 8 مرات، إلى جانب تكرار الحديث عن اتهامات الإبادة الجماعية التي رفضها نتنياهو ووصفها بأنها «كذبة القرن».

ترامب وممداني

ولفت التحليل إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يُذكر بالاسم سوى مرة واحدة، عندما وجه نتنياهو الشكر له، مشيدا بقيادته وموقفه من إيران.

في المقابل، ذكر نتنياهو عمدة نيويورك زهران ممداني ثلاث مرات، وهاجمه خلال الخطاب، خصوصًا في سياق حديثه عن إسرائيل والاتهامات الموجهة إليها بشأن ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. وكان ممداني قد وجّه في وقت سابق انتقادات حادة إلى نتنياهو على خلفية الحرب في غزة.

كما أشار التحليل إلى أن نتنياهو لم يذكر الانتخابات الإسرائيلية المقبلة خلال خطابه، رغم اقتراب موعدها، كما لم يذكر زوجته سارة نتنياهو.

ويأتي الخطاب وسط اهتمام إعلامي واسع بردود الفعل الدولية، بعدما غادر عدد من الوفود قاعة الجمعية العامة أثناء إلقاء نتنياهو كلمته، وهو ما حظي بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية.

وأوضح معدو التحليل أن أعداد الكلمات أُحصيت باستخدام أداة ذكاء اصطناعي، ثم جرت مراجعتها يدويا، مع جمع الصيغ المختلفة للكلمات الرئيسية في إحصاء واحد.