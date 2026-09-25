قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزراء العراق: لا أمان في منطقة الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية
الإسعاف: رد 540 ألف جنيه أمانات بحوزة مصابي حادث مروري في القليوبية
دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن
دعاء الساعة الأخيرة يوم الجمعة.. أدعية للرزق والفرج وقضاء الحوائج
12 كذبة.. تحليل إسرائيلي يكشف ادعاءات خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة
اجتماع مثمر.. ترامب: أمور عظيمة ستحصل بين الصين وأمريكا
إصابة نجم منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة أنجولا.. ماذا حدث؟
مصر تدين استهداف الطائف وينبع.. وتؤكد: أمن السعودية امتداد للأمن القومي المصري
وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية.. إغلاق خط الشرارة يفاقم خسائر النفط الليبي
الإيكونوميست: عندما تنسحب أمريكا.. نهاية قرن من الهيمنة على الشرق الأوسط
قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأنجولا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا
كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم أفريقيا 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

12 كذبة.. تحليل إسرائيلي يكشف ادعاءات خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

نتنياهو
نتنياهو
فرناس حفظي

رصد تحليل نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» تكرار الكلمات والمصطلحات الرئيسية في خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى حضور لافت لكلمات مثل «إسرائيل» و«العالم» و«الحقيقة» و«الكذب»، مقابل حضور محدود لكلمة «السلام».

وبحسب التحليل، كرر نتنياهو كلمة «اختيار» ست مرات، في سياق حديثه عن العمليات العسكرية الإسرائيلية وتأكيده أن إسرائيل لم تكن أمام خيارات كثيرة، بينما وردت كلمة «إسرائيل» ومشتقاتها 47 مرة، وكلمة «يهودي» ومشتقاتها 24 مرة.

في المقابل، لم تحظَ كلمة «السلام» إلا بثلاث إشارات خلال الخطاب، مقارنة باستخدامها 40 مرة في خطاب ألقاه نتنياهو أمام الأمم المتحدة عام 2023، وفق التحليل الذي أجرته الصحيفة.

كما تركز جزء كبير من الخطاب على إيران وحركة حماس والحرب؛ إذ ورد اسم إيران ومشتقاته 19 مرة، وحماس 12 مرة، فيما تكررت كلمة «إرهابي» ومشتقاتها 12 مرة، و«الفلسطينيون» 10 مرات، و«الحرب» 10 مرات.

ورصد التحليل كذلك تكرار كلمة «العالم» 15 مرة، و«الكذب» 12 مرة، بينما وردت كلمة «الحقيقة» 8 مرات، إلى جانب تكرار الحديث عن اتهامات الإبادة الجماعية التي رفضها نتنياهو ووصفها بأنها «كذبة القرن».

ترامب وممداني

ولفت التحليل إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يُذكر بالاسم سوى مرة واحدة، عندما وجه نتنياهو الشكر له، مشيدا بقيادته وموقفه من إيران.

في المقابل، ذكر نتنياهو عمدة نيويورك زهران ممداني ثلاث مرات، وهاجمه خلال الخطاب، خصوصًا في سياق حديثه عن إسرائيل والاتهامات الموجهة إليها بشأن ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. وكان ممداني قد وجّه في وقت سابق انتقادات حادة إلى نتنياهو على خلفية الحرب في غزة. 

كما أشار التحليل إلى أن نتنياهو لم يذكر الانتخابات الإسرائيلية المقبلة خلال خطابه، رغم اقتراب موعدها، كما لم يذكر زوجته سارة نتنياهو.

ويأتي الخطاب وسط اهتمام إعلامي واسع بردود الفعل الدولية، بعدما غادر عدد من الوفود قاعة الجمعية العامة أثناء إلقاء نتنياهو كلمته، وهو ما حظي بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية. 

وأوضح معدو التحليل أن أعداد الكلمات أُحصيت باستخدام أداة ذكاء اصطناعي، ثم جرت مراجعتها يدويا، مع جمع الصيغ المختلفة للكلمات الرئيسية في إحصاء واحد. 

إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

رئيس مجلس الوزراء

نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

حسام والشناوي

هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-9-2026.. عيار 21 يصعد لهذا المستوى

شادي محمد وزوجته

بعد وفاة زوجة شادي محمد.. النيابة تحقق في شبهة الإهمال الطبي وتصرح بدفن الجثمان

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

حسام حسن

اتكلم فني.. أحمد جلال: تصريحات حسام حسن وضعت منتخب مصر تحت ضغط كبير دون داع

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية بـ 3655 مسجدا

خطيب الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: التفكر في آلاء الله عبادة قلبية تحيي الإيمان

خطيب المسجد الحرام

الله كتب الهداية لهؤلاء.. خطيب المسجد الحرام يوصي بهذا العمل

بالصور

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

جمبسوت لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لوك لافت.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد