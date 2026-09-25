شخص غريب يوثّق أسماء المنسحبين من خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشهدا لافتاً داخل قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزامن مع إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمته أمام أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة في نيويورك.

ويظهر في الفيديو شخص داخل القاعة وهو يمسك قلما وأوراقا، ويقوم بتدوين أسماء عدد من المشاركين الذين غادروا مقاعدهم أثناء خطاب نتنياهو، في محاولة لتوثيق قائمة المنسحبين من القاعة.

وأظهر المقطع مغادرة عدد من الحضور القاعة بالتزامن مع بدء كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينما واصل الشخص الظاهر في الفيديو تسجيل الأسماء، في مشهد لفت أنظار المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاءت واقعة الانسحاب في سياق كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة، والتي تناول خلالها عددًا من الملفات المتعلقة بالحرب في قطاع غزة، والرهائن الإسرائيليين، والتهديدات الإقليمية، إلى جانب اتهاماته لحركة حماس وإيران.

وانتشرت لقطات مغادرة القاعة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل من المستخدمين مع المشهد، فيما ركزت حسابات ووسائل إعلام على توثيق أسماء الدول أو الوفود التي غادرت القاعة خلال الخطاب.