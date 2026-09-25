قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسعاف: رد 540 ألف جنيه أمانات بحوزة مصابي حادث مروري في القليوبية
دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن
دعاء الساعة الأخيرة يوم الجمعة.. أدعية للرزق والفرج وقضاء الحوائج
12 كذبة.. تحليل إسرائيلي يكشف ادعاءات خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة
اجتماع مثمر.. ترامب: أمور عظيمة ستحصل بين الصين وأمريكا
إصابة نجم منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة أنجولا.. ماذا حدث؟
مصر تدين استهداف الطائف وينبع.. وتؤكد: أمن السعودية امتداد للأمن القومي المصري
وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية.. إغلاق خط الشرارة يفاقم خسائر النفط الليبي
الإيكونوميست: عندما تنسحب أمريكا.. نهاية قرن من الهيمنة على الشرق الأوسط
قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وأنجولا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا
كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم أفريقيا 2027
أخبار التكنولوجيا | يد روبوتية تمشي بأصابعها بلا جسد.. آبل تحسم الجدل حول عطل iPhone 18 Pro.. مفاجآت جهاز EdgeMesa الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شخص غريب يوثّق أسماء المنسحبين من خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

شخص غريب يوثّق أسماء المنسحبين من خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
شخص غريب يوثّق أسماء المنسحبين من خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
فرناس حفظي

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشهدا لافتاً داخل قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزامن مع إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمته أمام أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة في نيويورك.

ويظهر في الفيديو شخص داخل القاعة وهو يمسك قلما وأوراقا، ويقوم بتدوين أسماء عدد من المشاركين الذين غادروا مقاعدهم أثناء خطاب نتنياهو، في محاولة لتوثيق قائمة المنسحبين من القاعة.

وأظهر المقطع مغادرة عدد من الحضور القاعة بالتزامن مع بدء كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينما واصل الشخص الظاهر في الفيديو تسجيل الأسماء، في مشهد لفت أنظار المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاءت واقعة الانسحاب في سياق كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة، والتي تناول خلالها عددًا من الملفات المتعلقة بالحرب في قطاع غزة، والرهائن الإسرائيليين، والتهديدات الإقليمية، إلى جانب اتهاماته لحركة حماس وإيران.

وانتشرت لقطات مغادرة القاعة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل من المستخدمين مع المشهد، فيما ركزت حسابات ووسائل إعلام على توثيق أسماء الدول أو الوفود التي غادرت القاعة خلال الخطاب.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطاب نتنياهو نتنياهو قطاع غزة حركة حماس إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

حسام والشناوي

هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي

رئيس مجلس الوزراء

نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-9-2026.. عيار 21 يصعد لهذا المستوى

شادي محمد وزوجته

بعد وفاة زوجة شادي محمد.. النيابة تحقق في شبهة الإهمال الطبي وتصرح بدفن الجثمان

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

حسام حسن

اتكلم فني.. أحمد جلال: تصريحات حسام حسن وضعت منتخب مصر تحت ضغط كبير دون داع

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| رينو 8 جورديني تعود من الستينيات.. أرخص 5 سيارات صينية في مصر

عودة قوية لعائلة Surface.. مايكروسوفت تستعد لإطلاق أجهزة جديدة كلياً بترقيات خارقة

عودة قوية لعائلة Surface.. مايكروسوفت تستعد لإطلاق أجهزة جديدة كلياً بترقيات خارقة

هاتف Realme 16 Pro Harry Potter Edition

أجمل هاتف في 2026؟ ريلمي تطلق نسخة "هاري بوتر" من هاتف Realme 16 Pro

بالصور

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

جمبسوت لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لوك لافت.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد