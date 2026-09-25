وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية.. إغلاق خط الشرارة يفاقم خسائر النفط الليبي

تواجه منظومة النفط الليبية تداعيات جديدة جراء استمرار الإغلاق القسري لخط نقل خام حقل الشرارة، أحد أكبر حقول النفط في البلاد، بعد إغلاق الصمام رقم (7) بمنطقة الحمادة، ما أدى إلى توقف تدفق الخام باتجاه ميناء الزاوية وتراجع الإنتاج بصورة حادة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن الإغلاق تسبب في فاقد يومي يقدّر بنحو 130 ألف برميل، محذرة من أن الخسائر مرشحة للارتفاع إذا استمر توقف الخط. وبحسب المعطيات المعلنة عن استمرار الإغلاق، تجاوز إجمالي الفاقد حتى الآن 720 ألف برميل، في ظل استمرار تعطل عمليات نقل الخام من حقل الشرارة.

وأوضحت المؤسسة أن الصمام رقم (7) أُغلق من جانب عدد من منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية في الجنوب الغربي، إلى جانب مجموعة مسلحة، ما أدى إلى توقف خط نقل خام حقل الشرارة التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية والمتجه إلى ميناء الزاوية.

ويُعد حقل الشرارة من أهم مصادر الإنتاج النفطي في ليبيا، فيما أشارت تقارير إلى أن إنتاجه انخفض بنحو 200 ألف برميل يوميًا عقب إغلاق الخط، من طاقة إنتاجية تقارب 300 ألف برميل يوميًا إلى ما بين 100 و105 آلاف برميل يوميًا.

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط من أن استمرار الإغلاق لا يهدد إنتاج الخام والصادرات فقط، بل قد يمتد تأثيره إلى عمليات التكرير والإمدادات المحلية، خاصة مع ارتباط خط الشرارة بميناء الزاوية ومصفاتها النفطية. كما أشارت إلى مخاطر فنية وتشغيلية وأمنية على المنشآت والمعدات الحيوية.

وأكدت المؤسسة أن استمرار تعطيل العمليات قد ينعكس مباشرة على الإيرادات العامة للدولة وتوفير المحروقات للسوق المحلية، مشيرة إلى استعداد مجلس إدارتها لإعلان حالة القوة القاهرة إذا لم يُفتح الصمام، بهدف حماية أصول المؤسسة وشركائها وتجنب الالتزامات والغرامات التعاقدية.

وتأتي هذه التطورات في ظل اضطرابات متكررة يشهدها قطاع النفط الليبي، بما يبرز حساسية البنية التحتية النفطية وتأثير أي توقف في الإنتاج أو النقل على الاقتصاد والإمدادات المحلية.