سفير أمريكا : ترامب أبلغ رئيس الصين بأن تقديم المساعدات لإيران غير مقبول



قال سفير الولايات المتحدة لدى الصين، ديفيد بيردو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح لنظيره الصيني شي جين بينغ، خلال محادثات صريحة في البيت الأبيض، أن تقديم الصين مساعدات إلى إيران أمر غير مقبول بالنسبة إلى واشنطن.



وأضاف بيردو، في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي»، أن ترامب نقل هذا الموقف بوضوح خلال مباحثاته مع الرئيس الصيني، في ظل استمرار التوترات بشأن الملف الإيراني والجهود الرامية إلى احتواء التصعيد في المنطقة.



وتأتي تصريحات السفير الأمريكي في وقت تتابع فيه واشنطن عن كثب الموقف الصيني تجاه إيران، ولا سيما ما يتعلق بأي دعم أو مساعدات يمكن أن تحصل عليها طهران، وسط مساعٍ دبلوماسية للتوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا محل الخلاف.