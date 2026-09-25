أول تعليق من تايوان على تصريحات الرئيس الصيني مع ترامب



انتقدت وزارة الخارجية التايوانية، اليوم الجمعة، تصريحات الرئيس الصيني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تايوان.



وشددت وزارة الخارجية التايوانية في بيان على أن تلك التصريحات تعكس النهج الصيني الثابت القائم على تشويه الحقائق ، مؤكدة أن شعب الجزيرة وحده هو من يملك حق تقرير مستقبله".

وقالت أيضا "النظام الشيوعي الصيني لا يملك أي حق في تمثيل الشعب التايواني". وشددت على أن "مستقبل تايوان يجب أن يقرره سكانها أنفسهم، وليس بكين".



وكان الرئيس الصيني قد حض ترامب خلال اجتماعهما في المكتب البيضوي أمس الخميس على التحلي بـ "الحيطة" في ما يتعلق باستقلال جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، والتي تتلقى منذ سنوات الدعم من الولايات المتحدة.

هذا وتعتبر الصين تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها وتسعى إلى "إعادة توحيدها ضمن أراضيها" عاجلاً آجلاً.

كما ترفض بكين أي اعتراف دولي رسمي بتايوان، ولم تستبعد أبدا خيار استخدام القوة العسكرية للسيطرة عليها، وتكثف بانتظام ضغوطها العسكرية والسياسية، مثل المناورات البحرية والجوية المتكررة حول الجزيرة.

بينما تُدار تايوان كدولة ديمقراطية مستقلة ذاتياً ولها حكومتها وجيشها وعملتها الخاصة منذ عام 1949.