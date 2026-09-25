قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكونغو الديمقراطية.. مصرع 41 شخصا في غرق قارب بضائع
بعد تحسن الأجواء.. الأرصاد تكشف حالة طقس مصر خلال الأيام المقبلة
الخريف بدأ رسميًا.. تفاصيل الظواهر الفلكية وموعد تساوي الليل والنهار
مفاجأة.. كيف تحول شقتك في «سكن لكل المصريين 9» من الإيجار للتمليك؟
توفير بدائل آمنة للشباب واستراتيجية لـ 10 سنوات.. تعاون بين «العمل» و«اللجنة الوطنية» لمكافحة الهجرة غير الشرعية
ضبط خريج كلية زراعة منتحل صفة طبيب بمستشفي بني سويف الجامعي
هيحاسب على المشاريب.. إبراهيم عبد الجواد: اختيارات حسام حسن الأفضل والصح
أحمد مجاهد يوجه رسالة دعم لـ محمد الشناوي بعد تصريحات حسام حسن
بتكلفة 13مليون جنيه.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح وحدتي عناية مركزة للصدر والنساء بقصر العيني
70 عامًا في خدمة القرآن.. معلومات عن الشيخ محمد الصيفي في ذكرى وفاته
من «إينوترانس ببرلين».. وزير النقل يبحث التعاون مع المجر ويتفقد كبرى الشركات العالمية لتوطين صناعة السكك الحديدية
اليوم الجمعة.. خريطة قطع المياه عن بعض مناطق في الهرم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجارات تهز كييف وأوديسا جراء مسيرات روسية.. طفل من بين الضحايا

انفجار يستهدف مبنى سكني في كييف
انفجار يستهدف مبنى سكني في كييف
خاطر عبادة

هزت انفجارات عنيفة العاصمة الأوكرانية كييف ومنطقة أوديسا جنوب البلاد فجر اليوم الجمعة، جراء هجمات بطائرات مسيرة روسية أسفرت عن مقتل طفل وشخص آخر وإصابة عدد من المدنيين.


وقال مسؤولون أوكرانيون إن طائرة مسيرة روسية ضربت مبنى شاهقاً في وسط العاصمة كييف صباح اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة سبعة أشخاص على الأقل.


قتيل في بيشيرسك وحرائق في العاصمة


وأوضحت الشرطة الأوكرانية أن صبياً يبلغ من العمر 14 عاماً قُتل وأصيب 7 آخرون في هجوم استهدف مبنى سكنياً مكوناً من 16 طابقاً في حي بيشيرسك بوسط كييف، فيما أفادت وكالة رويترز بسماع دوي انفجار بالقرب من مركز المدينة.
وأشارت خدمات الطوارئ إلى اندلاع حرائق في مبانٍ غير سكنية بمنطقتين من العاصمة جراء الهجوم الليلي، في وقت تواصل فيه روسيا شن هجمات شبه متواصلة على كييف ومحيطها بمسيرات أسرع وأعلى ارتفاعاً يصعب اعتراضها.


من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها نفذت ضربات ليلية بمسيرات استهدفت منشآت للصناعات الدفاعية الأوكرانية ومراكز لوجستية وسفناً تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدة نفيها استهداف المدنيين عمداً منذ بدء غزوها الشامل في 2022.

قتيل في أوديسا وهجمات أوكرانية داخل روسيا


وفي الجنوب، قال حاكم منطقة أوديسا أوليه كيبر إن شخصاً قُتل وأصيب آخر في سلسلة ضربات روسية "ضخمة" استهدفت منطقة سكنية ومبانٍ لوجستية تابعة لشركة بريد.


وفي المقابل، أعلنت السلطات الروسية عن هجمات أوكرانية داخل أراضيها، حيث قال حاكم منطقة أوليانوفسك أليكسي روسكيخ إن 8 أشخاص بينهم طفل أصيبوا جراء هجوم بمسيرة أوكرانية ألحق أضراراً ببنية تحتية صناعية ومدنية.


كما أفادت قيادة العمليات في بيلجورود بمقتل مدني وإصابة آخر بعد ضرب مسيرة أوكرانية لشاحنة خلال الليل، فيما أعلن حاكم فورونيج ألكسندر جوسيف تدمير الدفاعات الجوية 88 مسيرة وإصابة 4 أشخاص وتضرر مبانٍ سكنية ومركبات ومنشآت صناعية.


وأكد حاكم منطقة بيرم ديمتري ماخونين أن وحدات الدفاع الجوي تصد هجوماً واسعاً بمسيرات استهدف منشأة صناعية دون تسجيل إصابات أولية.

كييف أوكرانيا أوديسا روسيا انفجار في كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شادي محمد وزوجته

أم أولادي في ذمة الله.. شادي محمد ينعى زوجته السابقة بكلمات مؤثرة

صرف المعاشات

«أول أكتوبر».. التأمينات تستعد لصرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق بالزيادة الجديدة

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يحاول تسليم ممثل إيران جهاز «ستارلينك»

عقب خطاب نتنياهو .. سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يحاول تسليم ممثل إيران جهاز «ستارلينك»

المدرس

إنت جاي المدرسة ليه؟.. مدرس شبين القناطر: تعرضت للإهانة وأطالب بحقي بالقانون

الطقس اليوم

الطقس اليوم الجمعة.. أمطار تصل للقاهرة وظاهرة جوية خطرة تستمر 4 ساعات

ترامب مع وزير الخارجية مانويل توفار

دون إبلاغها.. رئيسة كوستاريكا تقيل وزير الخارجية بعد مشاركته في اجتماع مع ترامب

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي

محمد الشناوي

سعد سمير يهاجم حسام حسن: الشناوي شال الأهلي 6 سنوات وتاريخه كبير مع المنتخب

ترشيحاتنا

70 ألف حالة طارئة.. شفاء الأورمان بالأقصر تفتح أبوابها لمرضى الأورام على مدار الساعة

70 ألف حالة طارئة.. علاج الأورام بالأقصر تفتح أبوابها للمرضى على مدار الساعة

«صاحبي مش مختلف».. ندوة توعوية بمدارس إسنا لمواجهة التنمر ودعم أطفال الدمج

«صاحبي مش مختلف».. ندوة توعوية بمدارس إسنا لمواجهة التنمر ودعم أطفال الدمج

محافظ أسيوط يسلم 5 مواطنين من أبناء المحافظة منح العمرة المجانية المقدمة من صندوق “تحيا مصر”

محافظ أسيوط يسلم 5 مواطنين منح عمرة مجانية من صندوق تحيا مصر

بالصور

جمبسوت لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لوك لافت.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

موجود بالكرنب والبطاطس.. هل يساعد الليثيوم في حماية الذاكرة والدماغ من الخرف؟

تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر
تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر
تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد