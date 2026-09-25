انفجارات تهز كييف وأوديسا جراء مسيرات روسية.. طفل من بين الضحايا

هزت انفجارات عنيفة العاصمة الأوكرانية كييف ومنطقة أوديسا جنوب البلاد فجر اليوم الجمعة، جراء هجمات بطائرات مسيرة روسية أسفرت عن مقتل طفل وشخص آخر وإصابة عدد من المدنيين.



وقال مسؤولون أوكرانيون إن طائرة مسيرة روسية ضربت مبنى شاهقاً في وسط العاصمة كييف صباح اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة سبعة أشخاص على الأقل.



قتيل في بيشيرسك وحرائق في العاصمة



وأوضحت الشرطة الأوكرانية أن صبياً يبلغ من العمر 14 عاماً قُتل وأصيب 7 آخرون في هجوم استهدف مبنى سكنياً مكوناً من 16 طابقاً في حي بيشيرسك بوسط كييف، فيما أفادت وكالة رويترز بسماع دوي انفجار بالقرب من مركز المدينة.

وأشارت خدمات الطوارئ إلى اندلاع حرائق في مبانٍ غير سكنية بمنطقتين من العاصمة جراء الهجوم الليلي، في وقت تواصل فيه روسيا شن هجمات شبه متواصلة على كييف ومحيطها بمسيرات أسرع وأعلى ارتفاعاً يصعب اعتراضها.



من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها نفذت ضربات ليلية بمسيرات استهدفت منشآت للصناعات الدفاعية الأوكرانية ومراكز لوجستية وسفناً تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدة نفيها استهداف المدنيين عمداً منذ بدء غزوها الشامل في 2022.

قتيل في أوديسا وهجمات أوكرانية داخل روسيا



وفي الجنوب، قال حاكم منطقة أوديسا أوليه كيبر إن شخصاً قُتل وأصيب آخر في سلسلة ضربات روسية "ضخمة" استهدفت منطقة سكنية ومبانٍ لوجستية تابعة لشركة بريد.



وفي المقابل، أعلنت السلطات الروسية عن هجمات أوكرانية داخل أراضيها، حيث قال حاكم منطقة أوليانوفسك أليكسي روسكيخ إن 8 أشخاص بينهم طفل أصيبوا جراء هجوم بمسيرة أوكرانية ألحق أضراراً ببنية تحتية صناعية ومدنية.



كما أفادت قيادة العمليات في بيلجورود بمقتل مدني وإصابة آخر بعد ضرب مسيرة أوكرانية لشاحنة خلال الليل، فيما أعلن حاكم فورونيج ألكسندر جوسيف تدمير الدفاعات الجوية 88 مسيرة وإصابة 4 أشخاص وتضرر مبانٍ سكنية ومركبات ومنشآت صناعية.



وأكد حاكم منطقة بيرم ديمتري ماخونين أن وحدات الدفاع الجوي تصد هجوماً واسعاً بمسيرات استهدف منشأة صناعية دون تسجيل إصابات أولية.