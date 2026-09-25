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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مد فترة التقديم للمدن الجامعية بجامعة بنها حتى 28 سبتمبر

المدن الجامعية
المدن الجامعية
إبراهيم الهواري

أعلنت جامعة بنها مد فترة التقديم للإقامة بالمدن الجامعية للعام الجامعي الجديد، وذلك حتى يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر 2026، في إطار حرص الجامعة على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الطلاب لاستكمال إجراءات التقديم.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن قرار مد فترة التقديم يأتي حرصا من الجامعة على التيسير على الطلاب، ومنحهم فرصة إضافية لاستكمال إجراءات التقديم للإقامة بالمدن الجامعية، مشيرا إلى اهتمام الجامعة بتوفير الخدمات الطلابية بصورة ميسرة، بما يضمن حصول الطلاب على الوقت الكافي لإنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأوضح "الجيزاوي " أن فترة التقديم تمتد اعتبارا من الخميس الموافق 24 سبتمبر وحتى الاثنين 28 سبتمبر 2026، داعيًا الطلاب الراغبين في الإقامة بالمدن الجامعية إلى سرعة التقديم واستكمال البيانات والإجراءات المطلوبة خلال المدة المحددة.
من جانبها، أكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، أهمية الالتزام بالخطوات والإرشادات المعلنة للتقديم، مشيرة إلى أن الجامعة تحرص على تيسير الإجراءات أمام الطلاب وتقديم الخدمات المرتبطة بالمدن الجامعية بصورة منظمة تتيح للطلاب استكمال طلباتهم بسهولة.
وأوضحت أن التقديم يتم إلكترونيا من خلال موقع «الزهراء للمدن الجامعية»، حيث يتعين على الطالب اختيار خدمة «تسجيل طلب جديد»، ثم الاطلاع على إرشادات التقدم والإقرارات المطلوبة، واستكمال جميع البيانات والمعلومات بدقة، وتنفيذ باقي خطوات التقديم وفقًا للتعليمات الموضحة على الموقع التالى:
https://al-zahraa.mans.edu.eg/studentApplications
فيما شددت الإدارة العامة للمدن الجامعية على ضرورة الالتزام بالموعد النهائي للتقديم، واستكمال جميع الإجراءات المطلوبة خلال فترة فتح باب التقديم، حتى يتسنى فحص الطلبات المقدمة وفقًا للشروط والقواعد المنظمة.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها بنها رئيس جامعة بنها

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