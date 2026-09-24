محافظ القليوبية: استغلال 68 فدانا بالقلج لإقامة السكن البديل

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا لبحث الإجراءات العاجلة اللازمة لاستغلال أرض «الكلية وأخواتها» بمنطقة القلج بمدينة الخانكة، والبالغ إجمالي مساحتها نحو 68 فدانًا، وذلك لدراسة المخطط المقترح لاستغلال الأرض في إقامة مشروعات سكنية وخدمية، وفي مقدمتها مشروعات السكن البديل، بما يتكامل مع جهود الدولة في توفير 500 ألف وحدة سكنية.



جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أبو بكر، رئيس مركز ومدينة الخانكة، والمهندس علي عودة، وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية، والدكتور محمد عبد العزيز، مدير المكتب الفني، والدكتورة دينا محمد، عضو المكتب الفني، والدكتور عاطف سعيد، مدير الإصلاح الزراعي بالقليوبية، والمهندسة إيناس يسن، بإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة ناهد برسوم، مدير الإدارة الهندسية بالخانكة.

وخلال الاجتماع، وجّه المحافظ بسرعة مخاطبة الجهات المعنية واستكمال الإجراءات المطلوبة بشأن مساحة الـ68 فدانًا، مع تكثيف التنسيق بين الجهات المختصة لحسم المتطلبات والإجراءات اللازمة، تمهيدًا لاستكمال إعداد المخطط المقترح واتخاذ خطوات استغلال الأرض وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

إنشاء وحدات سكنية



وأكد محافظ القليوبية أن التصور المقترح يجب أن يقوم على تحقيق الاستغلال الأمثل للأرض، وأن يتضمن إلى جانب الوحدات السكنية، المشروعات والخدمات الأساسية اللازمة لخدمة المواطنين، بما يضمن توفير بيئة عمرانية متكاملة، ويعزز جهود الدولة في التوسع في إتاحة السكن البديل للمستحقين.

وشدد المحافظ على أهمية سرعة إنهاء الإجراءات والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما يسمح بالانتقال إلى الخطوات التنفيذية فور استكمال المتطلبات اللازمة، في إطار توجهات الدولة للتوسع في مشروعات الإسكان وتوفير بدائل سكنية مناسبة للمواطنين.