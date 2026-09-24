قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يتحرك في نطاق ضيق قبل قرار الفائدة.. وتراجع الصادرات 44%
الإعلان عن صندوق مصري لدعم الاستثمار في أفريقيا خلال منتدى العلمين
الرئيس السيسي: حريصون على التواصل مع مؤسسات الدولة العراقية
السعودية .. الدفاع المدني يطلق إنذارًا مبكرًا في مكة والطائف وجدة وينبع وتبوك
قبل مباراة القمة مع الأهلي.. ماذا قدم الزمالك حاليا بالدوري المصري؟
الاتحاد الأوروبي يوافق على صرف مساعدات لأوكرانيا بقيمة نحو 3 مليارات يورو
بعد انتقادات «عراقجي» .. إشادة عسكرية وسياسية واسعة بخطاب الرئيس الإيراني في الأمم المتحدة
أمطار غزيرة تضرب مطروح اليوم.. تجمعات مياه في الشوارع والأجهزة التنفيذية تتحرك
إينار تانجين: أمريكا ترى الصين تهديدًا وجوديًا وتسعى إلى احتوائها |فيديو
وزير التعليم : الالتحاق بالمدرسة لا يعني بالضرورة تحقق التعلم
بقرار من التموين .. أسعار الخبز السياحي والفينو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية: استغلال 68 فدانا بالقلج لإقامة السكن البديل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا لبحث الإجراءات العاجلة اللازمة لاستغلال أرض «الكلية وأخواتها» بمنطقة القلج بمدينة الخانكة، والبالغ إجمالي مساحتها نحو 68 فدانًا، وذلك لدراسة المخطط المقترح لاستغلال الأرض في إقامة مشروعات سكنية وخدمية، وفي مقدمتها مشروعات السكن البديل، بما يتكامل مع جهود الدولة في توفير 500 ألف وحدة سكنية.


جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أبو بكر، رئيس مركز ومدينة الخانكة، والمهندس علي عودة، وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية، والدكتور محمد عبد العزيز، مدير المكتب الفني، والدكتورة دينا محمد، عضو المكتب الفني، والدكتور عاطف سعيد، مدير الإصلاح الزراعي بالقليوبية، والمهندسة إيناس يسن، بإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة ناهد برسوم، مدير الإدارة الهندسية بالخانكة.
وخلال الاجتماع، وجّه المحافظ بسرعة مخاطبة الجهات المعنية واستكمال الإجراءات المطلوبة بشأن مساحة الـ68 فدانًا، مع تكثيف التنسيق بين الجهات المختصة لحسم المتطلبات والإجراءات اللازمة، تمهيدًا لاستكمال إعداد المخطط المقترح واتخاذ خطوات استغلال الأرض وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

إنشاء وحدات سكنية 


وأكد محافظ القليوبية أن التصور المقترح يجب أن يقوم على تحقيق الاستغلال الأمثل للأرض، وأن يتضمن إلى جانب الوحدات السكنية، المشروعات والخدمات الأساسية اللازمة لخدمة المواطنين، بما يضمن توفير بيئة عمرانية متكاملة، ويعزز جهود الدولة في التوسع في إتاحة السكن البديل للمستحقين.
وشدد المحافظ على أهمية سرعة إنهاء الإجراءات والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما يسمح بالانتقال إلى الخطوات التنفيذية فور استكمال المتطلبات اللازمة، في إطار توجهات الدولة للتوسع في مشروعات الإسكان وتوفير بدائل سكنية مناسبة للمواطنين.

القليوبية محافظ القليوبية الاسكان الاجتماعي الخانكة القلج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

محمد صلاح

مصطفى يونس: عرضت محمد صلاح على الأهلي مقابل مليون جنيه.. والصفقة لم تتم

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

حسام عبد المجيد

اللاعب يرفض العودة.. وكيل حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة عرض الأهلي

صورة أرشيفية

في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"

الزمالك

الفوز بالقمة.. تفاصيل جلسة عمر جابر والونش مع لاعبي الزمالك

وزير الخزانة الأمريكي

توقف 90% من الرحلات الخارجية.. بيسنت: لا أعرف كيف سيعود ممثلو إيران من اجتماعات الأمم المتحدة

المتهم

قتل سيدة وأصاب 4 آخرين.. تفاصيل مثيرة في القبض على مرتدي النقاب بقنا

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الابراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 24 سبتمبر 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا

الام البطن

لازم تكشف فورا.. علامات آلام البطن التي تدل على مشكلة خطيرة

محشي ورق العنب

طريقة عمل طاجن محشي ورق العنب بالكوارع

بالصور

فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

طريقة عمل النوجا بالمكسرات

طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات

انخفاض ضغط الدم.. الأسباب والأعراض

إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض

أستون مارتن تجهز "فالهالا سبايدر".. هايبركار مكشوفة بقوة 1064 حصانا

فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد