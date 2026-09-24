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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يشهد توقيع بروتوكول مع جهاز مستقبل مصر لتعظيم الاستفادة من أصول المحافظة

توقيع بروتوكول التعاون
توقيع بروتوكول التعاون
إبراهيم الهواري

شهد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القليوبية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف تعظيم الاستفادة من أصول المحافظة وممتلكاتها، ورفع كفاءة استغلالها بما يدعم خطط التنمية ويحقق الاستفادة المثلى منها.


ووقّعت البروتوكول عن محافظة القليوبية المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، فيما وقّعه عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة محمد فاروق المصري، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، وممثلي جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمحافظة القليوبية.

ويتضمن البروتوكول التعاون في استغلال عدد من المواقع التابعة للمحافظة، من بينها حديقة المرجوشي بحي شرق شبرا الخيمة، وقطعة أرض بشارع 15 مايو بشبرا الخيمة، وقطعة أرض بمنطقة نزهة أم بيومي – أحمد عرابي، لإقامة وتشغيل عدد من الأنشطة الخدمية والترفيهية والتجارية، وفقًا للاشتراطات القانونية والفنية المنظمة.  

المشروعات الخدمية 

ويأتي البروتوكول في إطار حرص محافظة القليوبية على تعظيم الاستفادة من أصولها وممتلكاتها، ورفع كفاءة المواقع التابعة لها، ودعم إقامة أنشطة ومشروعات تسهم في تحقيق عوائد اقتصادية وخدمية، مع الالتزام بالضوابط القانونية والفنية والحفاظ على الطابع الحضاري للمواقع.

وأكد محافظ القليوبية أهمية منافذ تابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ودورها في إتاحة السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين، وتعزيز توافرها في الأسواق، بما يسهم في استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع ضمان توفير احتياجاتهم بصورة منتظمة وفي مختلف المناطق.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار تعزيز التعاون بين محافظة القليوبية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ودعم جهود الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الخدمات والمواقع التابعة للمحافظة.

القليوبية بروتوكول تعاون محافظة القليوبية مستقبل مصر التنمية المستدامة

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