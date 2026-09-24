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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حي بولاق الدكرور يواصل جهود التطوير والتصدي للمخالفات بحملات مكثفة

المهندس طه عبد الصادق رئيس حي بولاق الدكرور
المهندس طه عبد الصادق رئيس حي بولاق الدكرور
أحمد زهران

يواصل حي بولاق الدكرور جهوده الميدانية المكثفة لرفع كفاءة الخدمات والمرافق وتحسين جودة الحياة للمواطنين بنطاق الحي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، ودعم الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ.

وفي هذا السياق، قاد المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس حي بولاق الدكرور، جولات ميدانية واسعة لمتابعة سير الأعمال في عدد من الملفات الخدمية والتنموية؛ حيث تفقّد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أحمد إبراهيم المتفرع من شارع كفر طهرمس، والتي تشمل تركيب بلاط "الإنترلوك"، إلى جانب متابعة مستجدات أعمال التطوير الجارية بشارعي ناهيا وترعة الزمر.

وحرصا على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الأهالي، عقد رئيس الحي جلسات استماع جماهيرية للوقوف على أبرز شكاوى ومتطلبات المواطنين والعمل على حلها بشكل عاجل.

وعلى صعيد الأعمال الميدانية وحملات تحسين البيئة، كثف الحي تحركاته الميدانية لرفع كفاءة المحاور الرئيسية والفرعية، وشملت الجهود ما يلي:

-تأهيل الشوارع للرصف: متابعة أعمال التجريد ورفع المخلفات بشارع كفر طهرمس، تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف والتطوير الشامل.

-مواجهة البناء المخالف: إزالة وإيقاف أعمال بناء دون ترخيص بالعقار الكائن بشارع علي السيد المتفرع من شارع أبو زيد، وجارٍ استكمال الإزالة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

-حملات نظافة وتجميل مكثفة: تنفيذ حملات نظافة موسعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، شملت شارع المصرف، وشارع العشرين، ومحيط المدارس ومستشفى بولاق الدكرور العام، وشارع ترعة الزمر أسفل محور الفريق كمال عامر، فضلاً عن إلغاء نقطة تجميع المخلفات بمحيط مدرسة حسام الدين، وذلك باستخدام معدات وسيارت الحي للارتقاء بالمظهر الحضاري للقطاعات كافة.

وأكد رئيس حي بولاق الدكرور، استمرار العمل الميداني والخدمي على مدار الساعة، للانتهاء من خطط التطوير المقررة وتلبية تطلعات السكّان بنطاق الحي.

حي بولاق الدكرور محافظ الجيزة محافظة الجيزة

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