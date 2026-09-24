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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الجيزة: زراعة أشجار بالطريق الدائري من المريوطية حتى عثمان محرم بالطالبية

زراعة الأشجار
زراعة الأشجار
أحمد زهران

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالتوسع في تنفيذ المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" وحملة "100 مليون شجرة".

وشدد المحافظ على وضع خطة متكاملة لاختيار أنواع الأشجار التي تتناسب مع طبيعة الشوارع والمحاور والميادين، وتتميز بقلة استهلاكها للمياه وقدرتها على تحمل الظروف المناخية، بما يحقق أقصى استفادة بيئية وجمالية.

وفي هذا السياق، أصدر اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، تكليفات فورية بالتركيز على تشجير الطرق والمحاور الرئيسية، مشيرًا إلى أن زيادة المساحات الخضراء تُعد عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة الهواء، والحد من الآثار السلبية للتلوث والحرارة مرتفعة.

من جانبها، أوضحت المهندسة ناهد العسقلاني، مدير عام الحدائق بالهيئة، أن فرق العمل بدأت بالفعل في تنفيذ الأعمال ميدانيًا؛ حيث تم زراعة الأشجار بحرم الطريق الدائري في المنطقة الممتدة من المريوطية وحتى عثمان محرم بحي الطالبية.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري، وتحسين الرؤية البصرية، ورفع جودة الحياة للمواطنين بالمحافظة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة زراعة الأشجار الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة

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