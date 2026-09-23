محافظ الجيزة يلتقي سفير جمهورية الهند بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بـ سوريش كيه ريدي سفير جمهورية الهند بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ورحب محافظ الجيزة بالسفير الهندي مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع مصر والهند وأهمية تعزيز أوجه التعاون والاستفادة من الخبرات والتجارب الهندية في عدد من المجالات بما يدعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون المقترحة، إلى جانب استعراض الفرص والإمكانات التي تتمتع بها محافظة الجيزة، وما يمكن أن تشهده الفترة المقبلة من تعاون وتبادل للخبرات في المجالات المختلفة بما يتوافق مع خطط الدولة المصرية للتنمية والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.

من جانبه، أعرب سوريش كيه ريدي سفير جمهورية الهند بالقاهرة، عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تجمع مصر والهند مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة تطوير التعاون مع مصر خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستثمار مشيرًا إلى اهتمام الشركات الهندية بالسوق المصرية وما تتمتع به من فرص واعدة للتعاون والاستثمار.