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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يتابع مشروعات حماية الشواطئ وتأهيل المنشآت المائية بعدة محافظات

اجتماع الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية
اجتماع الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية
حنان توفيق

عقد  الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع  المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، لمناقشة موقف المشروعات المشتركة بين الوزارة والشركة.

ورحب الدكتور سويلم بالتعاون القائم بين الوزارة وشركة المقاولون العرب، مؤكدًا حرص الوزارة على مواصلة وتعزيز هذا التعاون في تنفيذ المشروعات المشتركة، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الفنية والهندسية التي تتمتع بها الشركة، بما يسهم في تنفيذ المشروعات بكفاءة وفقًا للبرامج الزمنية والمواصفات الفنية المقررة. كما أكد المهندس أحمد العصار حرص شركة المقاولون العرب على استمرار التعاون والتنسيق مع الوزارة، وتعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين في مختلف مجالات العمل والمشروعات المشتركة.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف عدد من مشروعات حماية الشواطئ التي تنفذها الشركة تحت إشراف أجهزة الوزارة المعنية، وهي «عملية حماية وتكريك بوغازي أشتوم الجميل المغذيين لبحيرة المنزلة»، و«عملية تكريك المنطقة الممتدة جنوب مثلث الديبة (الصفارة)»، و«مشروع حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة»، حيث تم التوجيه بمواصلة تنفيذ الأعمال ونهوها طبقًا للبرامج الزمنية المقررة.

كما تم مناقشة موقف مشروع إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس، ضمن مشروع تأهيل المنشآت المائية، حيث تم التأكيد على مواصلة تنفيذ الأعمال طبقًا للبرنامج الزمني المقرر، مع مراعاة كافة المعايير والمواصفات المتبعة لضمان جودة التنفيذ، ومتابعة أعمال الرقابة على الجودة، وتنفيذ الاختبارات اللازمة للتأكد من الالتزام بكافة المعايير والمواصفات والاشتراطات الفنية واجبة التنفيذ، مع الحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة القديمة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في عمليات الترميم.

كما تم مناقشة موقف العملية المقترحة لـ«تأهيل ترعة البوصيلة باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة بمحافظة الفيوم»، حيث تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والشركة للبدء في تنفيذ هذه التجربة، قبل التوسع في استخدام هذه التقنية على مستوي ترع أخرى، كما وجه الدكتور سويلم بعمل دراسة تفصيلية وتحديد التكلفة الخاصة بالتطبيق على ترعة وادي النقرة الرئيسية في أسوان.

رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب شركة المقاولون العرب تأهيل ترعة البوصيلة

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