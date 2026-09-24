بالجلابية الصعيدي.. أحمد موسى يستقبل محافظ سوهاج في مسقط رأسه | شاهد

استقبل الإعلامي أحمد موسى، اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، خلال زيارته له داخل مسقط رأسه بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، في أجواء اتسمت بالترحاب والحفاوة، وسط حضور من أبناء المركز وقيادات الإقليم، في مشهد عكس أجواء الود والترابط التي تجمع أبناء المحافظة.

ماذا حدث؟

وحرص أحمد موسى خلال استقبال محافظ سوهاج على الظهور بالجلابية الصعيدي، في لفتة تعكس اعتزازه بجذوره وانتمائه إلى صعيد مصر، حيث ارتدى الزي التقليدي لأبناء الصعيد، بالتزامن مع زيارة المحافظ إلى مسقط رأسه.

وتأتي الزيارة للاطمئنان على صحة الإعلامي بعد عودته من فترة علاجه، كما تأتي في إطار التواصل مع أهالي المحافظة والوقوف على مختلف الملفات والقضايا التي تهم المواطنين، إلى جانب متابعة جهود الدولة في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف مراكز ومدن سوهاج.

وشهد اللقاء أجواء ودية بين الإعلامي أحمد موسى ومحافظ سوهاج، وسط ترحيب من الأهالي، الذين حرصوا على استقبال المحافظ والتعبير عن سعادتهم بزيارته للمنطقة.

ويعد أحمد موسى من أبرز الإعلاميين المنتمين إلى محافظة سوهاج، وسبق أن تحدث في مناسبات عديدة عن اعتزازه بجذوره الصعيدية وانتمائه إلى المحافظة، مؤكدًا ارتباطه بأبناء الصعيد وحرصه الدائم على إبراز قضاياهم واهتماماتهم.

وشهدت الزيارة اهتمامًا من أهالي المركز، خاصة مع ظهور الإعلامي أحمد موسى بالجلابية الصعيدي، التي أضفت على المشهد طابعًا خاصًا، وجسدت اعتزاز أبناء الصعيد بهويتهم وتراثهم الشعبي.