كاتب صحفي: الجهد الدبلوماسي المصري أسهم في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الموقف المصري تجاه ما يحدث في المنطقة ومشكلاتها وأزماتها ثابت وواضح ومبدئي إلى حد كبير، رغم التحديات الكثيرة المحيطة بهذا الجهد والمنطقة بأكملها.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية سلمى مروان عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ مصر طرحت منذ البداية مقاربة تعتمد على احتواء الصراعات وعدم الذهاب إلى الحروب، إلى جانب التسويات الإقليمية والسلام القائم على العدل وحل القضية الفلسطينية، والعمل على إقامة شراكة وأمن إقليمي حقيقي.

الجهد المصري ووقف إطلاق النار في غزة

وأشار، إلى أن هذه الرؤية تُرجمت إلى جهود دبلوماسية، موضحًا أن مصر قادت جهدًا دبلوماسيًا كبيرًا أثمر في النهاية عن وقف إطلاق النار في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع في أكتوبر الماضي.

وأردف، أن إسرائيل تواصل العدوان كما تواصل التحركات في الضفة الغربية وسائر المنطقة، لكنه أكد أن الجهد المصري كان له أثر في وقف مخطط تهجير الفلسطينيين والحد من التحركات الإسرائيلية في المنطقة.

التكامل بين الجهدين المصري والعربي

وأكد أن الجهد المصري كان أكثر فاعلية عندما تكامل مع الجهد العربي، مشيرًا إلى ما جرى في ملف غزة، وكذلك الجهد الذي قامت به الآلية الرباعية التي تضم مصر والسعودية وتركيا وباكستان.

وأوضح أن هذه الآلية كان لها دور ملموس إلى حد كبير في التعامل مع قضايا المنطقة، مشيرًا إلى ما تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في حواره مع رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية.