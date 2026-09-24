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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء إسبانيا يدعو لإصلاح مجلس الأمن ويدين الجرائم بحق المدنيين في غزة

رئيس وزراء إسبانيا يدعو لإصلاح مجلس الأمن ويدين الجرائم بحق المدنيين في غزة
رئيس وزراء إسبانيا يدعو لإصلاح مجلس الأمن ويدين الجرائم بحق المدنيين في غزة
أ ش أ

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى إجراء إصلاحات هيكلية عاجلة في مجلس الأمن الدولي لضمان فعاليته، وتعزيز المؤسسات متعددة الأطراف، مؤكدًا ضرورة دعم هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة ومعاقبة منتهكي القوانين.

وقال سانشيز، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين بنيويورك، إن مبادئ الأمم المتحدة وطموحاتها تتعرض للتجاهل والتقويض من حكومات وجهات سياسية، محذرًا من أن السلام والاستدامة وتكافؤ الفرص تواجه تهديدات تدفع العالم نحو «ماضٍ مظلم».

وانتقد رئيس الوزراء الإسباني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا إنه ما زال يواصل ارتكاب "مجزرة جماعية" بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأضاف " لقد رأيت قوى ترتكب مذابح بحق المدنيين الأبرياء وهم يهاجمون إسبانيا لأنها رفضت ذلك"، مؤكدًا أن الشعب الإسباني "لن يسكت عن الحق وسيظل يندد بتلك الجرائم في حق الأبرياء".

وجدد سانشيز التزام بلاده بالدفاع عن السلام والاستدامة والقانون الدولي، مطالبا المجتمع الدولي على الصمود في وجه الحروب غير القانونية والمذابح التي تهدد استقرار المناطق المنكوبة وتقوض منظومة العدالة الدولية.

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إصلاحات هيكلية مجلس الأمن الدولي المحكمة الجنائية الدولية

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