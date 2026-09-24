جيش الاحتلال يزعم تصفية القيادي بحركة حماس محمود عبد الفتاح عوض

زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي نجاح قواته في تصفية القيادي بحركة المقاومة الفلسطينية حماس محمود عبد الفتاح عوض وذلك في منطقة مدينة غزة .

وبالأمس ، زعم بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس نجاح القوات الإسرائيلية في القضاء على رئيس قسم التمويل في حركة المقاومة الفلسطينية حماس حماس في خان يونس.

وتعهد البيان الإسرائيلي على الاستمرار في مطاردة قادة وأعوان حماس، وفي ضرب مصادر تمويلها، وفي تدمير بنيتها الإرهابية.



وخُتم البيان الإسرائيلي بالقول: لن نسمح لحماس بإعادة بناء قوتها، ولن نتوقف حتى لا يبقى أي أثر لحماس في غزة.



وفي وقت لاحق، زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي القضاء في منطقة خان يونس بجنوب قطاع غزة، على جهاد سميح محمود إسماعيل، قائد خلية نخبة في الجناح العسكري لحركة حماس بتهمة دخول الأراضي المُحتلة انطلاقًا من منطقة جنوب قطاع غزة خلال مجزرة السابع من أكتوبر".