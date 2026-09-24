عملية سرقة داخل المسجد.. تفاصيل القبض على المتهم بالاستيلاء على تابلت بالبحيرة

قررت النيابة العامة حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة جهاز «تابلت» من أحد الطلاب، بأسلوب المغافلة، أثناء تواجده داخل أحد المساجد بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء سرقته جهاز «تابلت» من طالب داخل أحد المساجد.

وبالفحص، تبين أن الطالب كان قد أبلغ مركز شرطة أبو المطامير بتعرضه لسرقة جهازه بأسلوب المغافلة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة المركز.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الجهاز المستولى عليه، وتم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.