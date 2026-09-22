القبض على المتهمين بسرقة حمولة أخشاب من سيارة ربع نقل في دمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام بعض الأشخاص يستقلون سيارة "ربع نقل" بسرقة حمولة أخشاب بناء بدمياط .

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 سبتمبر تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط من القائم على النشر (مقاول – مقيم بدمياط) بتضرره من قيام مالك سيارة ربع نقل بسرقة أخشاب بناء خاصة به .

تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة الظاهرين بمقطع الفيديو (سائق ، عامل ، نجار مسلح "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظات "دمياط ، المنيا ، الدقهلية") وضبط بحوزتهم (السيارة "المستخدمة فى الواقعة") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية ) “أمكن ضبطه” والتحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.