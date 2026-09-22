رئيس الوحدة المحلية بكوم أمبو يتفقد منطقة جبل الزلط لمتابعة الخدمات والمرافق

أجرى اللواء سمير البلاصى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو جولة تفقدية بمنطقة جبل الزلط على مدار يومين ، وذلك فى ضوء الطلبات والشكاوى المقدمة من أهالى المنطقة ، بهدف التعرف على إحتياجاتهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها فى حدود الإمكانات المتاحة .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والإستماع إلى مطالبهم وشكاواهم ، والوقوف ميدانياً على مستوى الخدمات المقدمة لهم .

تفقد الخدمات والمرافق الحيوية بجبل الزلط

وشملت الجولة تفقد عدد من الخدمات والمرافق الحيوية بالمنطقة ، من بينها المدرسة ومحطة الصرف الصحى ، فضلاً عن متابعة مستوى النظافة العامة ، ورصد أوجه القصور وإحتياجات المنطقة، بما يسهم فى رفع كفاءة الخدمات وتحسين المظهر العام والبيئى بها .

زراعة الأشجار بمحيط المدرسة وتحسين المظهر الحضارى



وفى إطار جهود الوحدة المحلية للإرتقاء بالمستوى البيئى وتحسين المظهر الحضارى ، تم خلال الجولة زراعة عدد من الأشجار بمحيط المدرسة ، بما يسهم فى توفير بيئة أفضل للطلاب، وتحسين المشهد العام، وتعزيز المساحات الخضراء بالمنطقة .

لقاء الأهالى والإستماع لمطالبهم

وحرص اللواء سمير البلاصى على عقد لقاء مباشر مع المصلين وأهالى المنطقة ، والإستماع إلى مختلف مطالبهم وشكواهم وإحتياجاتهم على الطبيعة ، والتعرف على أبرز الموضوعات التى تمس حياتهم اليومية .

توجيهات بمتابعة المطالب والتنسيق مع الجهات المعنية

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو أنه جارى العمل على تلبية مطالب أهالى المنطقة فى حدود الإمكانات والمتاح ، مع متابعة الموضوعات التى تم طرحها خلال اللقاء ، والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يضمن سرعة التعامل مع المطالب وفقاً للأولويات والإمكانات المتاحة .