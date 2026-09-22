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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مسرح المواجهة والتجوال يواصل عروضه الثقافية بأسوان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

واصل مشروع مسرح المواجهة والتجوال ، الذى أطلق المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إشارة البدء له أمس الأول ، تقديم عروضه المسرحية داخل عدد من القصور الثقافية والمكتبات والجمعيات بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، بما يساهم فى الوصول بالمنتج الثقافى والفنى إلى المواطنين بمختلف المناطق .

ويأتى ذلك ضمن جهود الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لتفعيل أنشطة وفعاليات المبادرات الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " و " حياة كريمة " ، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 .

عروض مسرحية وتفاعل جماهيري بمختلف المواقع الثقافية
وشهدت فعاليات المشروع تقديم العرض المسرحى داخل مكتبة الطفل والشباب بدراو ، وقصر ثقافة توشكى ، وسط تفاعل وإقبال من أهالى أسوان ، فى إطار حرص المشروع على تقديم الفعاليات الثقافية والفنية فى مواقع متنوعة ، وإتاحة الفرصة أمام مختلف الفئات للاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية .

إستمرار برنامج العروض حتى 25 سبتمبر الجارى


ويستكمل مشروع مسرح المواجهة والتجوال برنامجه بعرض مسرحي داخل جمعية شندى مساء اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر ، على أن يتواصل البرنامج غداً الأربعاء 23 سبتمبر من خلال تقديم العرض داخل جمعية الطيباب بمنطقة الكرور ، ثم ينتقل يوم الخميس 24 سبتمبر إلى قصر ثقافة الرديسية ، فيما يختتم البرنامج عروضه يوم الجمعة 25 سبتمبر الجارى داخل قصر ثقافة كوم أمبو ، فيما يضم المشروع معرض للكتاب ، وأخر للمشغولات اليدوية والمنتجات الحرفية .

دعم المبادرات الرئاسية وتعزيز الوصول بالثقافة إلى المواطنين
وتأتي هذه الفعاليات فى إطار جهود وزارات الثقافة والتنمية المحلية ومحافظة أسوان للتوسع فى تقديم الأنشطة الثقافية والفنية بمختلف المناطق ، ودعم أهداف المبادرات الرئاسية من خلال توظيف الثقافة والفنون كأحد مسارات بناء الإنسان، وتعزيز الوعي والانتماء، وإتاحة الأنشطة الثقافية أمام المواطنين بمختلف القرى والمدن .

متابعة تنفيذ البرنامج الثقافى والفنى
ويتم تقديم العروض المسرحية بمتابعة محمد شرقاوي مدير مسرح المواجهة والتجوال، ويوسف محمود مدير عام الثقافة ، مع مواصلة تنفيذ برنامج المشروع وفق الجدول المحدد بما يضمن وصول الفعاليات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة .

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