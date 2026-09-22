مسرح المواجهة والتجوال يواصل عروضه الثقافية بأسوان

واصل مشروع مسرح المواجهة والتجوال ، الذى أطلق المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إشارة البدء له أمس الأول ، تقديم عروضه المسرحية داخل عدد من القصور الثقافية والمكتبات والجمعيات بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، بما يساهم فى الوصول بالمنتج الثقافى والفنى إلى المواطنين بمختلف المناطق .

ويأتى ذلك ضمن جهود الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لتفعيل أنشطة وفعاليات المبادرات الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " و " حياة كريمة " ، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 .

عروض مسرحية وتفاعل جماهيري بمختلف المواقع الثقافية

وشهدت فعاليات المشروع تقديم العرض المسرحى داخل مكتبة الطفل والشباب بدراو ، وقصر ثقافة توشكى ، وسط تفاعل وإقبال من أهالى أسوان ، فى إطار حرص المشروع على تقديم الفعاليات الثقافية والفنية فى مواقع متنوعة ، وإتاحة الفرصة أمام مختلف الفئات للاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية .

إستمرار برنامج العروض حتى 25 سبتمبر الجارى



ويستكمل مشروع مسرح المواجهة والتجوال برنامجه بعرض مسرحي داخل جمعية شندى مساء اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر ، على أن يتواصل البرنامج غداً الأربعاء 23 سبتمبر من خلال تقديم العرض داخل جمعية الطيباب بمنطقة الكرور ، ثم ينتقل يوم الخميس 24 سبتمبر إلى قصر ثقافة الرديسية ، فيما يختتم البرنامج عروضه يوم الجمعة 25 سبتمبر الجارى داخل قصر ثقافة كوم أمبو ، فيما يضم المشروع معرض للكتاب ، وأخر للمشغولات اليدوية والمنتجات الحرفية .

دعم المبادرات الرئاسية وتعزيز الوصول بالثقافة إلى المواطنين

وتأتي هذه الفعاليات فى إطار جهود وزارات الثقافة والتنمية المحلية ومحافظة أسوان للتوسع فى تقديم الأنشطة الثقافية والفنية بمختلف المناطق ، ودعم أهداف المبادرات الرئاسية من خلال توظيف الثقافة والفنون كأحد مسارات بناء الإنسان، وتعزيز الوعي والانتماء، وإتاحة الأنشطة الثقافية أمام المواطنين بمختلف القرى والمدن .

متابعة تنفيذ البرنامج الثقافى والفنى

ويتم تقديم العروض المسرحية بمتابعة محمد شرقاوي مدير مسرح المواجهة والتجوال، ويوسف محمود مدير عام الثقافة ، مع مواصلة تنفيذ برنامج المشروع وفق الجدول المحدد بما يضمن وصول الفعاليات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة .