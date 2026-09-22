رفع عليه الحذاء واعتذار رسمي من عميد المعهد.. القصة الكاملة لتعدي طبيب على ممرضة بمعهد الكبد بالمنوفية

شهد معهد الكبد القومي بمحافظة المنوفية واقعة أثارت حالة من الجدل، بعد نشوب مشادة بين طبيب وإحدى الممرضات أثناء تأدية عملها، تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، ووصلت إلى قيام الطبيب برفع الحذاء في وجه الممرضة.

وتدخلت إدارة المعهد لمتابعة تفاصيل الواقعة، فيما بدأت الإجراءات القانونية للتحقيق في ملابسات ما حدث، خاصة بعد تحرير الممرضة محضرًا بقسم الشرطة بشأن الواقعة.

تفاصيل واقعة تعدي طبيب على ممرضة بالحذاء

وبحسب مصدر مطلع، فإن الواقعة بدأت عقب حدوث مشادة كلامية بين الممرضة ورئيس أحد الأقسام، على خلفية تأخرها في تنفيذ بعض التعليمات، ليتطور الخلاف بعد ذلك إلى مشادة داخل المعهد.

وأضاف المصدر أن الواقعة تضمنت تعديًا على الممرضة، وظهر خلال مقطع الفيديو قيام رئيس القسم برفع الحذاء في مواجهتها، وسط حالة من التوتر داخل المكان.

وأثار المقطع حالة من التفاعل بين مستخدمي مواقع التواصل، وسط مطالبات بالتحقق من ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال جميع الأطراف، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

مشرفة التمريض: الدكتور ضربها بالجزمة

واشارت الممرضة عزة، مشرفة التمريض بالمعهد، ان الخلاف بدأ مع الدكتور النايب في القسم الذي هدد الممرضة برئيس القسم، فردت عليه المجني عليها نصاً “ما تقوله هو رئيس القسم هيجي يعضني”.

الممرضة عزة مشرفة التمريض

اكملت المشرفة كلامها وقالت: "الدكتور طلع من تحت بيسب ويشتم وضربها بالحذاء وانا شيلت ايده من على رقبتها وكان بيحاول يخنقها" واكملت حديثها بان الحالة النفسية لطاقم التمريض بسبب الحادث سئ جدا.

وقالت إن من دافع عن الممرضة كان أقارب الحالات داخل القسم من الرجال، وطالبت بحقها وحق كل الطاقم الطبي الذي تعرض لمثل هذا الموقف.

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رئيس جامعة المنوفية: واقعة فردية

وفي هذا السياق، وأصدر جامعة المنوفية بيانا أكد فيه الدكتور أحمد القاصد، رئيس الجامعة، أن ما حدث هو واقعة فردية ومحدودة، ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن وجود خلافات أو مشكلات بين أي من جهات العمل أو الأطراف المختلفة داخل المعهد أو القطاع الطبي بالجامعة.

وشدد رئيس الجامعة على أن الجامعة حريصة كل الحرص على توفير بيئة عمل يسودها الاحترام المتبادل، والالتزام بالقوانين واللوائح، والحفاظ على حقوق وكرامة جميع العاملين دون تمييز لأي فئة عن أخرى، مؤكدًا أن أي تجاوز أو مخالفة لن يتم السماح بها أو التهاون معها، وأن الجميع أمام القانون سواء.

رئيس جامعة المنوفية

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بأنه فور حدوث الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم إحالتها إلى التحقيق للوقوف على ملابساتها وتحديد المسؤوليات وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة، مع التأكيد على أن الجامعة ستتعامل بكل حسم وشفافية مع ما تسفر عنه التحقيقات والقانون سبأخذ مجراه ولن نسمح بأي تجاوز أو مخالفة أو خروج عن القانون.

كما يؤكد الدكتور أحمد القاصد أهمية الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، واحترام جميع العاملين بالقطاع الطبي، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأطباء وأطقم التمريض والعاملين، وتقدير الدور الذي يقومون به في خدمة المرضى والحفاظ على سلامة المنظومة الطبية.

وتؤكد الجامعة أن مؤسساتها تعمل وفق إطار مؤسسي تحكمه القوانين واللوائح، وأنها لن تسمح بأي سلوك يخل بانضباط العمل أو يمس كرامة أي من العاملين، مع الالتزام الكامل بإظهار الحقائق من خلال القنوات والإجراءات الرسمية المختصة.

عميد معهد كبد المنوفية: اعتذرت للمرضة بنفسي

ومن جانبه، قال الدكتور أسامة حجازي عميد معهد الكبد القومي بالمنوفية، أنه تقدم باعتذار إلي الممرضة التي تم الاعتداء عليها من قبل رئيس أحد الأقسام في معهد الكبد.

وأكد في تصريحات لصدي البلد، أن هناك تحقيق موسع بعد الواقعة مباشرة حيث قرر رئيس جامعة المنوفية إحالة الواقعة بأكلمها للتحقيق.

عميد معهد الكبد

وأضاف أن المعلومات الأولية تؤكد تعدي رئيس القسم علي الممرضة وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية في الواقعة.

وأشار عميد معهد الكبد، إلي أنه وعد الممرضة بحصولها علي حقها بعد الاعتذار لها، موضحا أنه سيتم الاستماع إلي كافة الأطراف وشهود العيان في الواقعة.

وأوضح أنه لا يوجد مبرر للاعتداء علي أي شخص داخل المؤسسة الطبية وسيتم فحص كاميرات المراقبة من قبل جهات التحقيق.

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نقيب التمريض تدعم الممرضة المعتدى عليها بالمنوفية

توجهت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة المنوفية، لمتابعة واقعة الاعتداء اللفظي والجسدي على إحدى الممرضات، والوقوف إلى جانبها وتقديم الدعم الكامل لها، في تحرك عاجل من النقابة لمتابعة الواقعة عن قرب، والاطمئنان على الممرضة، ومساندتها في جميع الإجراءات اللازمة للحصول على حقوقها.

والتقت الدكتورة كوثر محمود، خلال وجودها بالمحافظة، الدكتور أسامة حجازي، مدير معهد الكبد بشبين الكوم، للوقوف على ملابسات الواقعة والاستماع إلى تفاصيلها من إدارة المعهد، ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها منذ وقوعها، والتأكد من سيرها وفقًا للأطر القانونية والإدارية المعمول بها.

كوثر محمود - نقيب التمريض

كما تواصلت نقيب عام التمريض مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لعرض تفاصيل الواقعة ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها، حيث أعلن دعمه الكامل للممرضة، مؤكدًا الوقوف إلى جانبها ومساندتها في الحصول على حقوقها، والتعامل مع الواقعة في إطار الإجراءات القانونية والمؤسسية.

ممرضة المنوفية المعتدى عليها

وأجرت نقيب عام التمريض كذلك اتصالًا باللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، لعرض تفاصيل الواقعة ومتابعة تطوراتها، حيث أكد دعمه الكامل للممرضة وحرصه على مساندتها، موضحًا أنه سيستقبلها في مكتبه فور عودته من سفره خارج البلاد، للوقوف على تفاصيل الواقعة ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود أن النقابة تتحرك على أكثر من محور بالتوازي، سواء من خلال المتابعة القانونية أو التواصل مع الجهات المعنية، بهدف ضمان حصول الممرضة على حقوقها كاملة، والتعامل مع الواقعة بما يحفظ كرامتها ويؤكد رفض أي صورة من صور الاعتداء أو الإساءة لأعضاء هيئة التمريض أثناء تأدية عملهم.

وشددت نقيب عام التمريض على أن حماية أعضاء هيئة التمريض والدفاع عن حقوقهم تمثل أولوية أساسية للنقابة، مؤكدة أن أي تجاوز بحق ممرض أو ممرضة أثناء أداء واجبهم المهني لن يتم تجاهله، وأن النقابة ستواصل متابعة الواقعة مع الجهات المختصة حتى الوصول إلى الإجراءات التي تحفظ حق الممرضة وتصون كرامتها.

وأكدت حرص النقابة العامة للتمريض على توفير الدعم والمساندة لأعضائها، والتأكيد على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة تضمن احترام جميع أفراد الفريق الصحي، بما ينعكس على قدرتهم على أداء رسالتهم في رعاية المرضى وتقديم الخدمات الصحية على الوجه الأمثل.