قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روبيو: أمريكا تبحث مع الصين إنشاء خط ساخن للتحذير من حوادث الذكاء الاصطناعي
رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في افتتاح اجتماعات الدورة 81 للأمم المتحدة
مدبولي يشارك في الجلسة الافتتاحية للنقاش العام للشق رفيع المستوى من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
جوتيريش: ضرورة منح أفريقيا مقعدا دائما
من مقر الأمم المتحدة.. ترامب يطالب بوتين بإنهاء حرب أوكرانيا
الرئيس البرازيلي: الأمم المتحدة تخفق في إحدى أهم مهامها وهي إنقاذ البشرية
بعد رفض الاستئناف.. مفاجأة جديدة في قضية رمضان صبحي
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.. فيديو وصور
ميناء رفح البري يستقبل الدفعة الـ86 من العائدين الفلسطينيين
محمد صلاح يفاجئ الجميع برقم تاريخي لم يحققه مع ليفربول.. ما هو؟
نُقل مغمى عليه للمستشفى.. مروحة سقف تسقط على رأس محامٍ بنقابة قليوب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء البرتغالي يستعرض رؤية بلاده بشأن القضايا الدولية خلال مناقشات الأمم المتحدة

لويس مونتينجرو
لويس مونتينجرو
أ ش أ

يلقي رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينجرو، كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدةبعد غد الخميس بحضور عدد كبير من القادة والمسئولين.

وكان رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينجرو قد وصل اليوم إلى نيويورك لتمثيل بلاده في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث من المنتظر أن يستعرض رؤية بلاده بشأن القضايا الدولية الكبرى خلال المناقشات.

وأوضحت صحيفة برتغال جورنال أن كلمة رئيس الوزراء لويس مونتينجرو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام منصة للبرتغال لعرض مواقفها بشأن القضايا الدولية الكبرى.

ويحمل شعار دورة هذا العام عنوان "استعادة الثقة وإدارة التحول: أمم متحدة تلبي تطلعات الجميع"، وسيجمع الحدث رؤساء دول وحكومات من العديد من البلدان.

ومن المقرر أن يزور مونتينجرو اليوم الثلاثاء بورصة نيويورك، ويلتقي برئيسة البورصة لين مارتن، ويلقي كلمة، ويشارك في مراسم قرع جرس الإغلاق.

وتُعد الولايات المتحدة رابع أكبر سوق للصادرات البرتغالية، حيث بلغت قيمة صادرات السلع البرتغالية إلى الولايات المتحدة حوالي 5.18 مليار دولار أمريكي في عام 2025.

كما من المقرر أن يحضر مونتينجرو حفل استقبال يقيمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرؤساء الوفود المشاركة في الجمعية العامة. وسيتضمن هذا الحدث السنوي كلمات لكل من الرئيس دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومن جدول الأعمال، سيلتقي مونتينجرو غدا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مقر الأمم المتحدة.

وسيشترك بعد ذلك في حفل الإطلاق رفيع المستوى لـ "تحالف أوشن آي" (OceanEye Alliance)، وفي الحدث رفيع المستوى الذي ينظمه الأمين العام للأمم المتحدة حول العمل المناخي والتحول العادل.

وتُعد الدورة الحادية والثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة الأخيرة التي يرأسها أنطونيو جوتيريش بصفته أميناً عاماً للأمم المتحدة، حيث يختتم ولايته الثانية والأخيرة في 31 ديسمبر 2026.

وكان جوتيريش، وهو رئيس وزراء سابق للبرتغال، قد تولى قيادة الأمم المتحدة منذ يناير 2017.

رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينجرو الجمعية العامة للأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

الزكاة على الوديعة

هل الزكاة على الوديعة أم على عائدها؟.. عالم أزهري يوضح

الذهب

تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

وزارة الشباب والرياضة

370 مركزًا لاكتشاف المواهب.. الشباب والرياضة تكشف خطة متكاملة لصناعة أبطال مصر

الأوقاف

«التجسس» مش كله حرام.. خالد الخطيب يكشف الضوابط الشرعية

ترامب

ترامب: أعتقد أننا سنصل إلى صفقة مع إيران عقب انتخابات التجديد النصفي

بالصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

مهرجان الجونة السينمائي يكشف تفاصيل دورته التاسعة

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

المطبخ مليان بكتيريا؟.. 6 أماكن ننساها أثناء التنظيف

المطبخ مليان بكتيريا؟ 6 أماكن بننساها أثناء التنظيف
المطبخ مليان بكتيريا؟ 6 أماكن بننساها أثناء التنظيف
المطبخ مليان بكتيريا؟ 6 أماكن بننساها أثناء التنظيف

فيديو

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.. فيديو وصور

جانب من الفيديو المتداول

زيوت في ترعة بسوهاج.. فيديو متداول يشعل الغضب والجهات المعنية تتحرك لكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد