رئيس الوزراء البرتغالي يستعرض رؤية بلاده بشأن القضايا الدولية خلال مناقشات الأمم المتحدة

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يلقي رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينجرو، كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدةبعد غد الخميس بحضور عدد كبير من القادة والمسئولين.

وكان رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينجرو قد وصل اليوم إلى نيويورك لتمثيل بلاده في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث من المنتظر أن يستعرض رؤية بلاده بشأن القضايا الدولية الكبرى خلال المناقشات.

وأوضحت صحيفة برتغال جورنال أن كلمة رئيس الوزراء لويس مونتينجرو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام منصة للبرتغال لعرض مواقفها بشأن القضايا الدولية الكبرى.

ويحمل شعار دورة هذا العام عنوان "استعادة الثقة وإدارة التحول: أمم متحدة تلبي تطلعات الجميع"، وسيجمع الحدث رؤساء دول وحكومات من العديد من البلدان.

ومن المقرر أن يزور مونتينجرو اليوم الثلاثاء بورصة نيويورك، ويلتقي برئيسة البورصة لين مارتن، ويلقي كلمة، ويشارك في مراسم قرع جرس الإغلاق.

وتُعد الولايات المتحدة رابع أكبر سوق للصادرات البرتغالية، حيث بلغت قيمة صادرات السلع البرتغالية إلى الولايات المتحدة حوالي 5.18 مليار دولار أمريكي في عام 2025.

كما من المقرر أن يحضر مونتينجرو حفل استقبال يقيمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرؤساء الوفود المشاركة في الجمعية العامة. وسيتضمن هذا الحدث السنوي كلمات لكل من الرئيس دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومن جدول الأعمال، سيلتقي مونتينجرو غدا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مقر الأمم المتحدة.

وسيشترك بعد ذلك في حفل الإطلاق رفيع المستوى لـ "تحالف أوشن آي" (OceanEye Alliance)، وفي الحدث رفيع المستوى الذي ينظمه الأمين العام للأمم المتحدة حول العمل المناخي والتحول العادل.

وتُعد الدورة الحادية والثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة الأخيرة التي يرأسها أنطونيو جوتيريش بصفته أميناً عاماً للأمم المتحدة، حيث يختتم ولايته الثانية والأخيرة في 31 ديسمبر 2026.

وكان جوتيريش، وهو رئيس وزراء سابق للبرتغال، قد تولى قيادة الأمم المتحدة منذ يناير 2017.