السفير الفلسطيني في لندن: نأمل في أن تقود بريطانيا الجهود الدولية لتطبيق حل الدولتين

أعرب السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط، عن تطلعه إلى أن تقود بريطانيا الجهود الدولية من أجل تطبيق حل الدولتين.

وقال زملط - في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /الثلاثاء/ - إن المملكة المتحدة انتقلت إلى مرحلة الأفعال، وذلك من خلال اعتراف بريطانيا قبل عام مضى بدولة فلسطين، ثم التدابير التي أعلنها وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند مؤخرا بشأن حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، فضلا عن تصويت 152 دولة للسماح للوفد الفلسطيني بإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب زملط عن أمله في أن يسفر اجتماع قادة دول العالم في وقت لاحق اليوم في نيويورك عن تأييد حل الدولتين، والنظر إلى الأوضاع بطريقة شاملة وعدم النظر إلى غزة باعتبارها منطقة معزولة، ولكن بوصفها منطقة واحدة متكاملة وموحدة مع فلسطين، والبحث عن القيادة والحكمة السياسية والحلول استنادا إلى القانون الدولي.

وشدد السفير الفلسطيني على الأهمية القصوى للضغط الدولي على إسرائيل، مشيرا إلى أن جميع القضايا المشابهة للقضية الفلسطينية، التي من بينها نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، تم حلها بفضل الضغوط الدولية المكثفة.

ودعا زملط قادة دول العالم المجتمعين في نيويورك إلى ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية وتنفيذ إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذا لن يتحقق إلا من خلال جهة واحدة وهي الدولة الفلسطينية التي تضم غزة والقدس، بما في ذلك الضفة الغربية؛ التي تعد جزءا من شعب واحد وأرض واحدة ونظام واحد.