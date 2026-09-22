رئيس "القابضة لمصر للطيران" يبحث مع سفير الهند فرص تطوير العلاقات بمجال النقل الجوي

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بحث رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار أحمد عادل مع سفير جمهورية الهند لدى جمهورية مصر العربية سوريش كيه ريدي، فرص تطوير العلاقات في مجال النقل الجوي، وتعزيز حركة السفر والتبادل التجاري والسياحي بين البلدين.

وتناول الجانبان، خلال اللقاء، عددًا من الموضوعات المرتبطة بصناعة النقل الجوي، إلى جانب بحث فرص تنمية العلاقات التجارية وتبادل الخبرات؛ بما يواكب تنامي العلاقات الاقتصادية والسياحية بين مصر والهند.

وأكدا أهمية استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة واستكشاف مجالات جديدة تدعم حركة النقل الجوي وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون بين الجانبين، وذلك في ضوء العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع مصر والهند.

ويأتي اللقاء في إطار حرص الشركة القابضة لمصر للطيران على تنمية علاقاتها مع شركائها الدوليين، وتعزيز حضور الناقل الوطني في الأسواق الخارجية، بما يدعم خطط التوسع والنمو.

يذكر أن مصر للطيران تسير رحلات جوية منتظمة إلى الهند بواقع 5 رحلات أسبوعيًا إلى مومباي و4 رحلات أسبوعيًا إلى دلهي.



