بسبب شراء قداحة.. مشاجرة بين 5 أشخاص بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 16/ الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة بين طرف أول: (3 أشخاص " إثنين منهم مصابان بكدمات وجروح متفرقة" – مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر) ، وطرف ثان: (طالبان"مصابان بكدمات وجروح متفرقة" – مقيمان بمحافظتى "القاهرة ، القليوبية") لخلافات بينهم حول عملية شراء قداحة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم الضرب محدثين إصابتهم.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.