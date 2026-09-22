رئيس جامعة قنا يتفقد مركز خدمات ذوي الإعاقة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للرواد

أجرى الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، جولة تفقدية بمركز خدمات ذوي الإعاقة بالجامعة، للاطمئنان على سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لرواد المركز، وذلك بحضور الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة بدرية حسن، مدير مركز خدمات ذوي الإعاقة، وعلي موسى، أمين الجامعة المساعد، وعدد من القيادات الإدارية بالجامعة.

وخلال الجولة، حرص الدكتور أحمد عكاوي على التحدث مع عدد من رواد المركز وزواره، والاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم ومقترحاتهم، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا حرص الجامعة على تذليل جميع العقبات وتوفير بيئة مناسبة تضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات بسهولة ويسر.





وشدد رئيس جامعة قنا على ضرورة توفير جميع سبل الراحة والدعم لذوي الإعاقة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها رواد المركز بالمجان، بما يضمن تيسير حصولهم عليها في بيئة مناسبة ومهيأة.

ووجّه عكاوى بتوفير بوفيه لخدمة ذوي الإعاقة وذويهم، بما يسهم في توفير المزيد من سبل الراحة لهم أثناء ترددهم على المركز، كما شدد على ضرورة ربط كاميرات المراقبة بالمركز بشبكة كاميرات الجامعة، لتعزيز منظومة المتابعة والتأمين.



أهمية تطوير قدرات العاملين

وأكد رئيس جامعة قنا أهمية تطوير قدرات العاملين بالمركز من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة، لإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع رواد المركز، والتعرف على أحدث الأساليب والممارسات في مجال رعاية وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوصى عكاوى بتركيب شاشات تفاعلية داخل المركز، لعرض مواد توعوية وتثقيفية تناسب مختلف الفئات من رواد المركز، بما يعزز الجانب التوعوي ويواكب التطورات التكنولوجية في تقديم الخدمات.

واختتم رئيس جامعة قنا جولته بتفقد مظلة السيارات المخصصة لذوي الإعاقة وذويهم، مؤكدًا أهمية توفير بيئة جامعية دامجة وميسرة تضمن سهولة الحركة والاستفادة من مختلف الخدمات الجامعية.

