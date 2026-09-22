أخبار قنا| مدمن مخدرات ينهى حياة والده المسن.. وإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية الخطارة



شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها ، رفع 744طنًا مخلفات بطريقي قوص-الحلة والخرانقة، تكثيف جهود التشجير والتوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار بمشاركة المجتمع المدني، إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في قرية الخطارة بنقادة، اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة "حوض القصر"على مساحة117 فدانًا، رئيس الجامعة يؤكد بأن الاستثمار في الإنسان ركيزة أساسية لمستقبل الوطن، مدمن مخدرات ينهى حياة والده المسن بضربة شومة في قرية الرزقة بأبوتشت، مديرية الطب البيطرى تنعى مدير إدارة نقادة الذى توفى أثناء أداء عمله، ومديرية الصحة تُنظم تدريباً لمسؤولي مكافحة العدوى بالوحدات الصحية لرفع كفاءة الفرق الطبية.





بمشاركة المجتمع المدني.. رفع 744طنًا مخلفات بطريقي قوص-الحلة والخرانقة بقنا

ثمن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جهود الشراكة المجتمعية والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، في دعم منظومة النظافة وتعزيز جهود التنمية المستدامة، مؤكدًا أن التعاون بين الجهات المختلفة يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين البيئة والحفاظ على المظهر الحضاري بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشاد محافظ قنا، بالدور الذي قام به مصنع الورق في دعم جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، موضحًا أن هذه المساهمات الفعالة تعكس وعيًا مجتمعيًا متكاملًا ومسؤولية وطنية حقيقية تجاه القضايا التنموية والخدمية للمواطنين.

بمشاركة مجتمعية.. قنا تكثف جهود التشجير والتوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار

واصلت الإدارة العامة لشؤون البيئة بمحافظة قنا، برئاسة الكيميائية أماني صلاح، مدير عام الإدارة، جهودها في متابعة ملف الأشجار ودعم المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، إلى جانب نشر الوعي بأهمية الأشجار وتشجيع المشاركة المجتمعية في زراعتها والحفاظ عليها.



وأوضحت صلاح، بأن جهود الإدارة تمثلت في رعاية أعمال ري الأشجار وتعديل الجور لتحسين عملية الري، والاهتمام بالأشجار القائمة، إلى جانب تعديل وتجهيز بعض الأماكن لزراعتها، بما يضمن توفير الظروف المناسبة لنمو الأشجار واستمرار الاستفادة منها بعد زراعتها.



إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في قنا

أنهت جلسة صلح القودة بمركز نقادة جنوب قنا، التى قادها عدد من رجال المصالحات، صفحة الخلافات بين عائلتين، بعد خصومة ثأرية امتدت لأكثر من عامين خلفت وراءها مصرع شخص.

أقيمت مراسم الصلح فى سرادق كبير بمركز شباب قرية الخطارة بنقادة، بحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية بقنا، وبمشاركة مئات الأهالى من أبناء القرية والقرى المجاورة، وسط تأمين أمني مكثف لإتمام مراسم الصلح.

على مساحة117 فدانًا.. محافظ قنا يعتمد المخطط التفصيلى لمنطقة "حوض القصر"

اعتمد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، المخطط التفصيلي للمنطقة السادسة "الخدمات الإقليمية" بمساحة 117 فدانًا بمدينة قنا، فى إطار تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة قنا، وذلك لتطوير البيئة العمرانية وتحسين المظهر الحضاري، إلى جانب إنشاء تكتلات سكنية حديثة تخدم أهالي المحافظة وتلبي احتياجاتهم المستقبلية.

وأوضح محافظ قنا، بأن اعتماد المخطط يأتي استجابة لرؤية تنموية شاملة، تستهدف رفع كفاءة المنطقة السادسة "حوض القصر" بهدف دعم الخطط التنموية والاستثمارية في قنا، مشيراً إلى أن عملية إعداد المخططات تمت وفق معايير عمرانية وتخطيطية واردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة.

رئيس جامعة قنا: الاستثمار في الإنسان ركيزة أساسية لمستقبل الوطن

شهد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي الجديد، بحضور الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وائل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى جانب عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، والعديد من القيادات الجامعية والإدارية، وذلك في إطار حرص الجامعة على استقبال طلابها الجدد وتهيئتهم لبدء مسيرتهم الجامعية في بيئة تعليمية وتربوية داعمة ومحفزة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي أن جامعة قنا تضع بناء الإنسان والاستثمار في العقول في مقدمة أولوياتها، وتعمل على توفير بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تتيح للطلاب فرص التعلم والإبداع واكتشاف قدراتهم وصقل مهاراتهم، مشيرا إلى أن المرحلة الجامعية تمثل نقطة تحول مهمة في شخصية الطالب ومسيرته المستقبلية، وأن الطالب هو المسؤول الأول عن صناعة نفسه وبناء مستقبله من خلال الاجتهاد والالتزام والانضباط والاستفادة الواعية من الإمكانات التي تتيحها له الجامعة.

مدمن مخدرات ينهى حياة والده المسن بضربة شومة في قنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة مسن داخل منزله بعد التعدى عليه بشومة، فى قرية الرزقة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع مسن داخل منزله بعد التعدى عليه بشومة، في قرية الرزقة التابعة لمركز أبوتشت.



توفى أثناء أداء عمله.. طب بيطرى قنا ينعى مدير إدارة نقادة



نعى الدكتور ماهر سباق، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، والعاملين بالمديرية والإدارات البيطرية بمختلف مراكز المحافظة، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور محمد سعيد، مدير إدارة نقادة البيطرية، الذي وافته المنية اليوم بشكل مفاجئ أثناء قيامه بمهام عمله الميداني واليومي.



وأكدت مديرية الطب البيطرى بقنا، في بيان لها أن الفقيد كان يمثل قامة كبيرة وعملاقاً من عمالقة مهنة الطب البيطري بالمحافظة، حيث كرس حياته لخدمة الثروة الحيوانية والنهوض بالقطاع البيطري في مركز نقادة، مقدماً نموذجاً يتجلى فيه الإخلاص والعطاء حتى اللحظات الأخيرة من حياته.





قبل بطولة الجمهورية.. تعليم قنا يستقبل أبطال المشروع القومي للبطل الأولمبي لتنس الطاولة

استقبل طارق سعد الدين، مدير مديرية التربية والتعليم بقنا، أبطال المشروع القومي للبطل الأولمبي من طلاب مدارس إدارة قنا التعليمية في لعبة تنس الطاولة، وذلك قبيل سفرهم غدًا للمشاركة في بطولة الجمهورية، مؤكدًا دعم المديرية الكامل للطلاب الموهوبين والمتميزين في مختلف المجالات.

وأكد سعد الدين، أن رعاية المواهب الرياضية ليست نشاطًا هامشيًا، وإنما جزء أساسي من بناء شخصية الطالب واكتشاف قدراته، واستمرار دعم الطلاب المتميزين وتوفير كل سبل التشجيع التي تساعدهم على تطوير مهاراتهم والمنافسة في البطولات المختلفة.

لرفع كفاءة الفرق الطبية..صحة قنا تُنظم تدريباً لمسؤولي مكافحة العدوى بالوحدات الصحية



نظم فريق مكافحة العدوى بمديرية الصحة بقنا، تدريباً لمسؤولي مكافحة العدوى بالوحدات الصحية، وذلك بقاعة التدريب بديوان عام المديرية، في إطار توجيهات الدكتور عصام نبيل محمد، وكيل وزارة الصحة بقنا، وحرص مديرية الشؤون الصحية على رفع كفاءة الفرق الطبية وتعزيز تطبيق معايير مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية.



أقيمت فعاليات التدريب تحت إشراف الدكتورة أميرة قُللي، مديرة إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة، وبمشاركة فريق مكافحة العدوى بالمديرية، بهدف رفع كفاءة الفرق الطبية العاملة في مجال مكافحة العدوى، وتنمية مهارات العاملين بالوحدات الصحية والقائمين على أعمال مكافحة العدوى، بما يعزز قدرتهم على التطبيق الصحيح للإحتياطات القياسية.