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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشاركة المجتمع المدني.. رفع 744طنًا مخلفات بطريقي قوص-الحلة والخرانقة بقنا

حملات النظافة بقنا
حملات النظافة بقنا
يوسف رجب

ثمن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جهود الشراكة المجتمعية والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، في دعم منظومة النظافة وتعزيز جهود التنمية المستدامة، مؤكدًا أن التعاون بين الجهات المختلفة يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين البيئة والحفاظ على المظهر الحضاري بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشاد محافظ قنا، بالدور الذي قام به مصنع الورق في دعم جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، موضحًا أن هذه المساهمات الفعالة تعكس وعيًا مجتمعيًا متكاملًا ومسؤولية وطنية حقيقية تجاه القضايا التنموية والخدمية للمواطنين.

و أَسفرت جهود الحملة التي نفذتها إدارة البيئة والمخلفات الصلبة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بالتنسيق مع إدارة مصنع الورق، عن رفع 744 طنًا من التراكمات والمخلفات بطريق قوص- الحلة وقوص - الخرانقة خلال 3 أيام متتالية، وذلك بزيادة 244 طنًا عن المستهدف المحدد مسبقًا والبالغ 500 طن، حيث شملت الأعمال رفع 156 طنًا في اليوم الأول، و268 طنًا في اليوم الثاني، و320 طنًا في اليوم الثالث من الحملة.

كما استهدفت الحملة جانبي طريق قوص - الحلة بطول 2 كيلومتر، بمشاركة مكثفة من معدات الوحدة المحلية ومصنع الورق، حيث تم الدفع بلودرين و3 قلابات كبيرة من جانب الوحدة المحلية، إلى جانب لودر إضافي من مصنع الورق.
 

دعوة للمؤسسات المجتمع المدنى
 

فيما جددت الوحدة المحلية، دعوتها لمؤسسات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال، إلى تعزيز مشاركتها في ملف النظافة وإزالة المخلفات، وتحقيق بيئة صحية وآمنة بقرى ونجوع وضواحي، بقيادة الكيميائي محمد إسماعيل، مدير إدارة البيئة والمخلفات الصلبة، وهشام عبد السلام أبوالحجاج، مدير القطاع الإداري بمصنع الورق.


قنا الشراكة المجتمعية منظومة النظافة المجتمع المدني تحسين البيئة أخبار قنا

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