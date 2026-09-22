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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رئيس البيت الفني يتفقد مسرح مصر استعدادا لافتتاحه

جولة في المسرح
جولة في المسرح
جمال عاشور

أجرى الفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، جولة تفقدية بـ«مسرح مصر»، أحدث مسارح البيت الفني، التابع لقطاع المسرح، برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، لمتابعة مستجدات أعمال التجهيز والاستعدادات الجارية لبدء نشاطه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وفي إطار المتابعة الميدانية للمسارح الجديدة التابعة للبيت الفني للمسرح والتأكد من جاهزيتها للتشغيل.

جاء ذلك بحضور الفنانة إيمان رجائي، مدير دار العرض، والدكتورة نيفين عوض محفوظ، رئيس الأقسام الفنية بالمسرح، ومفوض من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعدد من قيادات البيت الفني للمسرح.

وشملت الجولة مختلف أرجاء المسرح، من الغرف والمخازن وقاعات الاجتماعات والمرافق التابعة له، إلى جانب بحث تنظيم حركة السيارات وأماكن الانتظار والجراج، بما يضمن انسيابية الحركة خلال الفعاليات والعروض والأحداث التي يستضيفها المسرح.

كما تضمنت الجولة إجراء تجربة عملية لأنظمة الإنذار والحماية المدنية ومكافحة الحريق، للتأكد من جاهزيتها وكفاءتها، ومراجعة إجراءات التعامل مع حالات الطوارئ والإخلاء.

وناقش الفنان إيهاب فهمي مع مدير دار العرض ومسؤولي الحماية المدنية آليات العمل وإجراءات السلامة، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر، وتحديد مسؤول مباشر عن إدارة المسرح، بما يضمن سرعة التعامل مع أي طارئ وانتظام سير العمل.

وفي الجانب الفني، اطلع الفنان إيهاب فهمي، برفقة الدكتورة نيفين عوض محفوظ، على منظومتي الإضاءة والصوت والأجهزة والتجهيزات الحديثة بالمسرح، مع التأكيد على مراجعة مختلف التفاصيل الفنية وتسجيل الملاحظات والعمل على تلافيها، بما يضمن جاهزية المسرح للتشغيل دون معوقات.

كما ناقش تجهيز مكان مخصص لاستقبال كبار الزوار والضيوف خلال الفعاليات والأحداث المهمة، بما يتناسب مع طبيعة المسرح والفعاليات التي يستضيفها.

وفي ختام الجولة، وجه الفنان إيهاب فهمي بسرعة إنجاز الأعمال المتبقية واستكمال المتطلبات الفنية والإدارية، تمهيدًا لاستكمال جاهزية «مسرح مصر» وبدء نشاطه المسرحي خلال الفترة المقبلة.

الفنان إيهاب فهمي البيت الفني للمسرح مسرح مصر الدكتور أيمن الشيوي

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