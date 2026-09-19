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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يوجه بسرعة حسم ملفات التصالح والمتغيرات المكانية وتيسير الخدمات للمواطنين

الدكتور مصطفى الببلاوي
الدكتور مصطفى الببلاوي
أ ش أ

وجه الدكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا بضرورة متابعة مستجدات ملفات التصالح والمتغيرات المكانية، والتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال ودقة مراجعة البيانات بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الوحدات المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة قنا، بحضور أحمد يوسف، مسؤول ملف التصالح بالمحافظة، والمهندسة دعاء عبد الحكيم، مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وتناول الاجتماع، استعراض معدلات الإنجاز وموقف الملفات المقدمة ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها، مع التأكيد على سرعة التعامل مع الملاحظات والمعوقات أولاً بأول، مع متابعة موقف الأعمدة واللافتات الإعلانية المتهالكة والتعامل الفوري معها بالإزالة حفاظاً على سلامة المواطنين.

وشدد نائب المحافظ، على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لملفات التصالح والمتغيرات المكانية، والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة، مشدداً على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الملفات لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

في سياق آخر ، أكد وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور عصام نبيل أن مبادرة الأمراض الوراثية تأتي ضمن المبادرات الصحية التي يتم تقديم خدماتها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «100 يوم صحة»، التي تستهدف التوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتعزيز الكشف المبكر عن الأمراض، بما يُسهم في سرعة اكتشاف الحالات والتعامل معها وفقاً للضوابط الطبية المعتمدة.

جاء ذلك خلال عقد إدارة المبادرات بمديرية الشؤون الصحية بقنا اجتماعاً مع فرق مبادرة الأمراض الوراثية العاملة بحضانات مستشفيات المحافظة، لمتابعة سير العمل بالمبادرة ومراجعة مؤشرات الأداء وآليات تنفيذ الخدمات المقدمة للأطفال حديثي الولادة.

وأشار وكيل الوزارة إلي أن مبادرة الأمراض الوراثية تكتسب أهمية خاصة في رعاية الأطفال حديثي الولادة، والتي تستهدف الكشف المبكر عن عدد من الأمراض الوراثية التي قد تؤثر على صحة الطفل ونموه في حالة عدم اكتشافها والتعامل معها في الوقت المناسب، الأمر الذي يُعزز فُرص التدخل المبكر وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وفقاً لحالة كل طفل.

وتناول الاجتماع أهمية الدور الذي تقوم به فرق الأمراض الوراثية داخل الحضانات، والتأكيد على ضرورة المتابعة الدقيقة للأطفال وإجراء الفحوصات المطلوبة في المواعيد المحددة، مع سرعة التعامل مع الحالات التي تستدعي عدد من الفحوصات أو رعاية طبية خاصة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال حديثي الولادة.

محافظ قنا الدكتور مصطفى الببلاوي الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا

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