إعداد خريج يمتلك المعرفة.. جامعة المنصورة تستقبل طلاب حاسبات ومعلومات

التقى الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، طلاب كلية الحاسبات والمعلومات، خلال حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى، الذي نظمته الكلية بالتزامن مع انطلاق العام الجامعي 2026–2027، بحضور قيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وممثلي اتحاد الطلاب وعدد من ممثلي سوق العمل وشركاء النجاح.

وشهد الحفل حضور الدكتورة نهى هيكل، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد محفوظ الموجي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان محمد الدايدموني، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، والدكتورة أميرة رزق عبد الرزق، القائم بعمل وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد الطنطاوي، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد صبري سرايا، المشرف على الأنشطة الطلابية بالجامعة ورائد أسرة طلاب من أجل مصر، والدكتورة منى أبو العز المدير التنفيذي لمراكز التطوير المهني، والدكتورة نانيس البلتاجي، مدير مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذ أحمد العشري، مدير عام رعاية الطلاب، إلى جانب رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية، وعدد من ممثلي اتحاد الطلاب، وأسرة طلاب من أجل مصر، وممثلي سوق العمل وشركاء النجاح.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن كلية الحاسبات والمعلومات من الكليات المرتبطة بشكل مباشر بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أهمية إعداد خريجين يمتلكون المعرفة والمهارات التي يحتاجها سوق العمل، ويسهمون في دعم توجهات الدولة في مجالات التحول الرقمي واقتصاد المعرفة.

وأوضح رئيس الجامعة أن دراسة علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات لا تتوقف عند الحصول على شهادة جامعية، وإنما تحتاج إلى التعلم المستمر والتطبيق وحل المشكلات والابتكار ومتابعة التطورات المتلاحقة في مجال التكنولوجيا، مؤكدًا أن التميز في سوق العمل لا يعتمد على الشهادة وحدها، وإنما يتطلب تطوير الذات واكتساب مهارات التواصل والعمل الجماعي والتفكير والتحليل وحل المشكلات، والقدرة على التعلم والتكيف مع المتغيرات.

ودعا رئيس الجامعة إلى الاستفادة من سنوات الدراسة في التدريب والتجربة والمشروعات والمسابقات، والتواصل مع الشركات ومؤسسات سوق العمل، بما يساعد على اكتساب خبرات عملية والتعرف إلى طبيعة الحياة المهنية، وتحويل ما يتم تعلمه داخل القاعات الدراسية إلى مهارات وحلول ومشروعات قابلة للتطبيق.

وأشار الدكتور شريف خاطر إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح حاضرًا في مختلف مجالات التكنولوجيا، داعيًا إلى التعرف على أدواته والاستفادة منها في التعلم والتطوير وحل المشكلات، مع ضرورة التفكير النقدي والتحقق من المعلومات والنتائج، مؤكدًا أن استخدام التكنولوجيا يجب أن يدعم قدرات الإنسان وفهمه ولا يحل محل المعرفة.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية، مؤكدًا أن الحياة الجامعية لا تقتصر على الدراسة، وإنما تتيح فرصًا للتعلم واكتشاف المواهب وتنمية المهارات وتكوين الخبرات والصداقات، داعيًا إلى الاستفادة من المجالات التي توفرها الكلية والجامعة واختيار ما يتناسب مع الاهتمامات والقدرات.

ومن جانبها، رحبت الدكتورة نهى هيكل بالطلاب الجدد، مؤكدة أن الكلية تحرص على توفير بيئة تعليمية متطورة تواكب طبيعة تخصصات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وتجمع بين الدراسة العلمية والتطبيق العملي، بما يساعد على إعداد كوادر قادرة على مواصلة التعلم والتعامل مع متطلبات سوق العمل.

وأكدت عميد الكلية أهمية الاستفادة من الإمكانات والمعامل والبرامج التعليمية المتاحة، والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس، والمشاركة في المشروعات والمسابقات والأنشطة الطلابية، مشيرة إلى أن الحياة الجامعية تتيح فرصًا للتعلم واكتشاف المواهب وتنمية الشخصية إلى جانب الدراسة الأكاديمية.

وشهدت الفعاليات كلمة المهندس زياد الشيخ، ممثل اتحاد طلاب الكلية، الذي رحب بالطلاب الجدد، مؤكدًا أهمية المشاركة في الحياة الجامعية والاستفادة من سنوات الدراسة في اكتساب الخبرات وتطوير الذات، مشيرًا إلى حرص اتحاد الطلاب على دعم زملائه والاستماع إلى مقترحاتهم ومشكلاتهم والعمل على حلها بالتعاون مع إدارة الكلية.

وتحدثت الدكتورة سارة المتولي، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، عن المجالات التي توفرها الكلية في الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية والعلمية، مشيرة إلى مشاركة طلاب الكلية في مسابقات محلية ودولية وتحقيق نتائج متميزة في البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والهاكاثونات والمسابقات التكنولوجية، ومن بينها مسابقات هواوي ومايكروسوفت وديل، إلى جانب التأهل السنوي لفرق الكلية إلى النهائيات الإقليمية للمسابقة العربية للبرمجة.

ودعت الطلاب الجدد إلى التعرف على الأسر والكيانات الطلابية والمجالات المتاحة داخل الكلية، واختيار ما يتناسب مع اهتماماتهم، بما يساعدهم على اكتساب الخبرات وتنمية مهارات العمل الجماعي.

وأكد المهندس شريف عنتر، رئيس مجلس إدارة جمعية الدلتا لتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، أهمية استثمار سنوات الدراسة في تطوير المهارات، والمشاركة في المسابقات والتجارب العملية، وربط الدراسة باحتياجات سوق العمل وريادة الأعمال، بما يساعد على اكتشاف القدرات واكتساب الخبرات والاستعداد للحياة المهنية.

وتضمنت فعاليات الحفل عرض فيديو تعريفي بكلية الحاسبات والمعلومات، تناول الفيديو جهود الكلية في ربط الدراسة بسوق العمل، من خلال تنظيم الملتقى التوظيفي السنوي، وإتاحة فرص التدريب والتوظيف بالتعاون مع عدد من الشركات، إلى جانب مشروعات التخرج واختيار أفضل المشروعات الطلابية، وإبراز الابتكارات والإبداعات، فضلًا عن الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية.

وعقب انتهاء فعاليات الحفل، تفقد الدكتور شريف خاطر معرض الأنشطة الطلابية بالكلية، الذي استعرض جانبًا من أعمال ومواهب الطلاب في المجالات المختلفة، إلى جانب نماذج من مشاركاتهم في المسابقات والفعاليات، حيث تعرف على ما تقدمه الكلية من مجالات متنوعة لاكتشاف المواهب وتنمية المهارات.

كما افتتح الدكتور شريف خاطر تجديدات معامل البرامج النوعية بالكلية، والتي تم تزويدها بـ60 جهاز حاسب آلي جديدًا على أعلى مستوى، بما يتناسب مع طبيعة الدراسة والتخصصات التي تقدمها البرامج، ويدعم الجانب العملي والتطبيقي، ويوفر للطلاب بيئة مناسبة للتدريب واكتساب المهارات التكنولوجية.