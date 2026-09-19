زراعة قنا: توزيع 46.5% من مقررات الأسمدة الأزوتية للمزارعين ونتابع وصولها للمستحقين

قال المهندس أبو العباس البدري، وكيل وزارة الزراعة بقنا، إنه تم توزيع قرابة 672,538 جوالاً حتى الآن ضمن المقررات السمادية للمساحات المنزرعة والمسجلة على منظومة كارت الفلاح، التي تبلغ 745,580 شكارة سماد يوريا 46.5%.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بقنا، أن جملة الرصيد من الأسمدة المرحل من الموسم الشتوي السابق بالإضافة إلى الوارد من الأسمدة خلال الموسم الصيفي الحالي حتى اليوم، بلغت ما يعادل 732,236 شكارة سماد يوريا 46.5%، لتصل نسبة التوفير والإتاحة إلى نحو 98.21%.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بقنا، استمرار أعمال صرف الأسمدة للمزارعين المستحقين وفقًا للضوابط والجداول المحددة، مع متابعة موقف الأرصدة بالمنافذ بصورة مستمرة، بما يضمن تيسير حصول المزارعين على احتياجاتهم من الأسمدة دون معوقات.

متابعة دورية لضمان انتظام صرف الأسمدة

وشدد وكيل وزارة الزراعة بقنا، على أهمية التزام المزارعين بالمواعيد المحددة وفقًا للجداول المعلنة، مؤكدًا أن الموسم الصيفي الحالي مستمر حتى 30 سبتمبر 2026، مع استمرار المتابعة الدورية لضمان انتظام عمليات صرف الأسمدة وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى للمزارعين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الاهتمام ومتابعة أعمال توزيع الأسمدة الأزوتية على المزارعين، لضمان وصولها إلى مستحقيها بكل سهولة ويسر، ودعم القطاع الزراعي والارتقاء بخدمات المزارعين في مختلف أنحاء المحافظة.