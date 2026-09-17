محافظ قنا: دراسة إنشاء مبنى طبي بمستشفى نقادة

قال اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إنه تم بحث سبل التعاون في إنشاء مبنى طبي في مستشفى نقادة، بجانب دراسة آخر التطورات في هذا الشأن، وذلك في إطار الحرص على أهمية الإسراع في تنفيذ هذا المشروع الحيوي لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى، وتوفير رعاية صحية متكاملة تليق بأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء مع اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بمقر الهيئة بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين المحافظة والهيئة، ودراسة عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية الجديدة التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والطبيعية التي تمتلكها المحافظة.

وأضاف محافظ قنا، بأنه تم استعراض عدد من المشروعات التي تنفذها المحافظة والهيئة، من بينها الوقوف على آخر تفاصيل العمل بمشروع شتلات قصب السكر بالمراشدة، بالإضافة إلى دراسة تطوير زراعة شتلات أخرى غير قصب السكر، لتعود بالنفع على المواطنين وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأراضي المطورة بأحدث الأساليب الزراعية الحديثة.

كما ناقش الببلاوي، دراسة مشروع مشترك بين المحافظة والهيئة ومصنع الورق، لاستخدام مياه الصرف الصناعي بقوص، لزراعة 100 ألف فدان من النباتات غير الغذائية مثل الجوجوبا والأشجار الخشبية، بهدف إعادة تدوير المياه بشكل آمن، وخلق مساحات خضراء تسهم في مواجهة التغيرات المناخية وتحسين البيئة.

وأكد الببلاوي، بأنه تم بحث سبل الاتفاق للتشارك مع الهيئة في إدارة المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك بأبوتشت، مع القطاع الخاص، بجانب دراسة آخر التطورات بمدينة نقادة للحرف التراثية، وأعمال توصيل وإدخال المرافق والشبكات، بما يضمن تشغيل هذه المشروعات بأعلى كفاءة ممكنة وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتاحة.

وأثنى الجانبان، على التنسيق المشترك والمستمر بين المحافظة والهيئة، مؤكدين أهمية استمرار هذا التعاون المثمر لسرعة إنجاز المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة، بما يلبي طموحات المواطنين وينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة لهم.



