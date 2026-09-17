جامعة قنا تنهي استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، انتهاء الجامعة من استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد 2026/2027، في مختلف القطاعات والمنشآت الجامعية، بما يضمن بدء الدراسة في بيئة تعليمية وخدمية متكاملة، وفق منظومة عمل تستهدف تحقيق أعلى درجات الجاهزية والانضباط، وتوفير كافة مقومات انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.

وأوضح رئيس جامعة قنا، بأن الاستعدادات شملت مراجعة جاهزية القاعات والمدرجات والمعامل والمرافق التعليمية، والتأكد من انتظام أعمال الصيانة والتجهيز، إلى جانب إعداد جداول المحاضرات وتوزيعها بما يحقق الاستخدام الأمثل للمنشآت والقاعات، وضمان انتظام أعضاء هيئة التدريس والطلاب وفق الجداول الدراسية المعلنة، مع متابعة جاهزية الكليات والأقسام العلمية لاستقبال الطلاب، وتوفير البيئة الأكاديمية المناسبة لمختلف البرامج الدراسية.

وأضاف عكاوي، كما استكملت الجامعة استعداداتها بالمدن الجامعية، من خلال مراجعة جاهزية المباني والغرف والمطاعم والخدمات المقدمة للطلاب، والتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة للإقامة والتغذية والسلامة، إلى جانب رفع كفاءة المرافق والخدمات الأساسية، بما يوفر للطلاب المقيمين بيئة آمنة وملائمة طوال العام الدراسي.

وأكد رئيس جامعة قنا، بأن الاستعدادات لم تقتصر على الجانب الأكاديمي، وإنما امتدت إلى كافة منظومة الخدمات الجامعية، بما في ذلك أعمال الأمن والسلامة، والنظافة، والصيانة، والخدمات الطبية، والبنية التكنولوجية، والمرافق، وتنظيم حركة الدخول والخروج، بما يعزز قدرة الجامعة على تقديم خدماتها بكفاءة، ويضمن انتظام العمل داخل الحرم الجامعي منذ بداية العام الدراسي.

وأشار عكاوي، إلى أهمية تكامل جهود مختلف قطاعات الجامعة والكليات والإدارات في تنفيذ خطة الاستعداد للعام الجامعي الجديد، مع استمرار المتابعة الميدانية ورفع درجة الاستعداد للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو احتياجات قد تظهر مع بدء الدراسة، مؤكدا أن الجامعة تضع جودة العملية التعليمية، وسلامة الطلاب، وتحسين مستوى الخدمات في مقدمة أولوياتها.

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة أعدت خطة متكاملة للأنشطة الطلابية للعام الجامعي الجديد، تتضمن برامج متنوعة في المجالات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والجوالة والخدمة العامة والأنشطة العلمية، بما يسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وتنمية مهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في الحياة الجامعية، إلى جانب دعم الاتحادات والكيانات الطلابية وتنظيم الفعاليات والمسابقات على مدار العام.

وأكد نائب رئيس جامعة قنا، بأن قطاع التعليم والطلاب يعمل بالتنسيق مع الكليات والإدارات المعنية على ضمان انتظام العملية التعليمية وتقديم الخدمات الطلابية بكفاءة، مع متابعة احتياجات الطلاب وتيسير حصولهم على الخدمات المختلفة، بما يعزز جودة تجربتهم الجامعية ويدعم بناء شخصية الطالب المتكاملة.