قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في واقعتين منفصلتين.. السجن المُشدّد 12 سنة لسائق توك توك تحرّش بطالبة جامعية وربة منزل بسوهاج
بعد اتهامه بالاستيلاء على 160 مليون جنيه.. ضبط مستريح تونا الجبل بالمنيا في الإسكندرية
شريف فتحي يبحث مع وزير السياحة القبرصي تعزيز التعاون ودفع الحركة السياحية إلى مصر
زوجة سامح حسين تطلب الدعاء له في أزمته الصحية
الجو نار انهارده .. تحذير من طقس اليوم والمنخفض «الهندي» يُلطّف الأجواء غدًا
بعد منع حزب «يابلوكو» من خوض الانتخابات البرلمانية.. انتخابات روسيا بلا معارضة حقيقية |تفاصيل
روسيا تقصف مصنع «زابوروجستال» للمعادن في مقاطعة زابوروجيه
غير تابع للمدرسة.. تفاصيل جديدة بشأن إصابة 17 طالبًا في إنقلاب أتوبيس بالشروق
جامعة بنها ضمن الـ 300 الأفضل عالميا في 5 تخصصات بتصنيف شنغهاي للموضوعات 2026
شوبير يعلق على فوز الزمالك أمام غزل المحلة
احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري
مصادر: حالات طلاب حادث اتوبيس مدرسة سان جون الدولية "مستقرة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قنا تنهي استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد

رئيس جامعة قنا
رئيس جامعة قنا
يوسف رجب

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، انتهاء الجامعة من استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد 2026/2027، في مختلف القطاعات والمنشآت الجامعية، بما يضمن بدء الدراسة في بيئة تعليمية وخدمية متكاملة، وفق منظومة عمل تستهدف تحقيق أعلى درجات الجاهزية والانضباط، وتوفير كافة مقومات انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.

وأوضح رئيس جامعة قنا، بأن الاستعدادات شملت مراجعة جاهزية القاعات والمدرجات والمعامل والمرافق التعليمية، والتأكد من انتظام أعمال الصيانة والتجهيز، إلى جانب إعداد جداول المحاضرات وتوزيعها بما يحقق الاستخدام الأمثل للمنشآت والقاعات، وضمان انتظام أعضاء هيئة التدريس والطلاب وفق الجداول الدراسية المعلنة، مع متابعة جاهزية الكليات والأقسام العلمية لاستقبال الطلاب، وتوفير البيئة الأكاديمية المناسبة لمختلف البرامج الدراسية.

وأضاف عكاوي، كما استكملت الجامعة استعداداتها بالمدن الجامعية، من خلال مراجعة جاهزية المباني والغرف والمطاعم والخدمات المقدمة للطلاب، والتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة للإقامة والتغذية والسلامة، إلى جانب رفع كفاءة المرافق والخدمات الأساسية، بما يوفر للطلاب المقيمين بيئة آمنة وملائمة طوال العام الدراسي.

وأكد رئيس جامعة قنا، بأن الاستعدادات لم تقتصر على الجانب الأكاديمي، وإنما امتدت إلى كافة منظومة الخدمات الجامعية، بما في ذلك أعمال الأمن والسلامة، والنظافة، والصيانة، والخدمات الطبية، والبنية التكنولوجية، والمرافق، وتنظيم حركة الدخول والخروج، بما يعزز قدرة الجامعة على تقديم خدماتها بكفاءة، ويضمن انتظام العمل داخل الحرم الجامعي منذ بداية العام الدراسي.

وأشار عكاوي، إلى أهمية تكامل جهود مختلف قطاعات الجامعة والكليات والإدارات في تنفيذ خطة الاستعداد للعام الجامعي الجديد، مع استمرار المتابعة الميدانية ورفع درجة الاستعداد للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو احتياجات قد تظهر مع بدء الدراسة، مؤكدا أن الجامعة تضع جودة العملية التعليمية، وسلامة الطلاب، وتحسين مستوى الخدمات في مقدمة أولوياتها.

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة أعدت خطة متكاملة للأنشطة الطلابية للعام الجامعي الجديد، تتضمن برامج متنوعة في المجالات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والجوالة والخدمة العامة والأنشطة العلمية، بما يسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وتنمية مهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في الحياة الجامعية، إلى جانب دعم الاتحادات والكيانات الطلابية وتنظيم الفعاليات والمسابقات على مدار العام.

وأكد نائب رئيس جامعة قنا، بأن قطاع التعليم والطلاب يعمل بالتنسيق مع الكليات والإدارات المعنية على ضمان انتظام العملية التعليمية وتقديم الخدمات الطلابية بكفاءة، مع متابعة احتياجات الطلاب وتيسير حصولهم على الخدمات المختلفة، بما يعزز جودة تجربتهم الجامعية ويدعم بناء شخصية الطالب المتكاملة.

قنا جامعة قنا العام الجامعي الجديد البرامج الدراسية بيئة تعليمية انتظام العملية التعليمية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوير2026

3 أيام مرتقبة.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026

الذهب

أسعار الذهب الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كم وصل عيار 21 والجنيه؟

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

الدولار

سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.. آخر تحديث بالبنوك

الطقس

تقلبات جوية وشائعات على السوشيال ميديا.. هل تتوقف الدراسة؟

احد الضحايا

بينهم أب وأبناؤه الأربعة.. صورة أحد ضحايا الصعق الكهربائي داخل مصنع مخللات بالأقصر

ياسر إبراهيم ومحمد هانى

رفض تغيير موقفه.. الأهلي يجمد مفاوضات التجديد مع هاني وياسر إبراهيم

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

ترشيحاتنا

هشام طلعت

"جولة التطوير الآسيوية" تعود إلى مصر ببطولتين دوليتين في نادي مدينتي للجولف

رئيس القابضة للمطارات

مطار القاهرة يتسلم شهادة اعتماد الجاهزية الصحية والسلامة العامة من ACI World

وزير الري يبحث مع وفد أوزبكي تعزيز التعاون المائي وتفعيل المشروعات المشتركة

وزير الري يبحث مع وفد أوزبكي تعزيز التعاون المائي وتفعيل المشروعات المشتركة

بالصور

احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس

أزمة صحية مفاجئة تصيب سامح حسين.. خضع لجراحة ويتلقى الرعاية بالعناية المركزة

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 سبتمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة عمل التونة القطع في المنزل

طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.
طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.
طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد