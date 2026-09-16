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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة قنا يفتتح أعمال تطوير مبنى كلية الاعلام

افتتاح أعمال تطوير كلية الإعلام
افتتاح أعمال تطوير كلية الإعلام
يوسف رجب

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمبنى كلية الإعلام، والتي شهدت عمليات صيانة شاملة، بالإضافة إلى تطوير مختلف المرافق والخدمات بالكلية، لتوفير بيئة تعليمية وأكاديمية متكاملة.

جاء ذلك الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور حسين عبد الباسط، عميد كلية الاعلام ، الأستاذة طروب طلبة، أمين الجامعة، وعبد الرازق حسين، الأمين المساعد للجامعة، وعلي موسى، الأمين المساعد للجامعة، ولفيف من القيادات الادارية بالجامعة.


 

وأكد رئيس جامعة قنا، بأن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة الجامعة الشاملة لتطوير البنية التحتية وتحديث المنشآت الحيوية، مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية وتحديث البيئة التعليمية يُعد ركيزة أساسية لارتقاء المنظومة الأكاديمية والبحثية بالجامعة.


وشدد عكاوى، على مواصلة الجامعة تنفيذ خطط الصيانة والتحديث لكافة كليات ومرافق الجامعة وفق أعلى معايير الجودة والتميز الإداري والأكاديمي. ووجه بالحفاظ على مختلف الموارد المتاحة، موجهاً الشكر  للإدارة الهندسية  لدورها في انجاز اعمال التطوير والتعاون المثمر مع ادارة الكلية ومختلف الادارات.

واستعرض المهندس محمد كامل، مدير عام الادارة الهندسية، أعمال التطوير بالمبنى والتي تضمنت رفع كفاءة المبنى، وتجديد دورات المياه، ودهان الواجهات وتركيب لافتات جديدة للمبنى، وتركيب خزانات مياه وتطوير اجراءات الدفاع المدني والسلامة المهنية.

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