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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

براتب 9400 جنيه.. فرص عمل جديدة لشباب قنا والتقديم17سبتمبر

ديوان عام محافظة قنا
ديوان عام محافظة قنا
يوسف رجب


أعلنت مديرية العمل بقنا، توفير فرص عمل لأبناء المحافظة لدى شركة صينية، عاملة بالعين السخنة بمحافظة السويس، في إطار توجيهات حسن رداد، وزير العمل، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، للتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب، ودعم جهود الدولة في توفير فرص العمل والحد من معدلات البطالة.

وأوضح محمد علي، وكيل وزارة العمل بقنا، بأنه تم الإعلان عن الفرص المتاحة والتي من بينها وظيفة "عامل خطوط إنتاج"، براتب يصل إلى 9400 جنيه شهريًا بعد خصم الضرائب والتأمينات، بالإضافة إلى توفير سكن مجهز، و3 وجبات يوميًا، وتأمين صحي شامل، وتأمين اجتماعي، فضلًا عن نظام عمل بواقع 26 يوم عمل و4 أيام إجازة شهرية.

وأشار وكيل وزارة العمل بقنا، إلى أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية للراغبين في الالتحاق بالوظائف يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2026، بمقر مديرية العمل بقنا، بمنطقة الشؤون أمام مدرسة الصفوة، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا.

وتابع علي، أن الأوراق المطلوبة للتقديم تتضمن صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وأصل شهادة الميلاد وصورة منها، وأصل شهادة المؤهل الدراسي وصورة منها، وأصل الموقف من التجنيد وصورة منه، وكعب عمل بمهنة عامل إنتاج، وفيش جنائي باسم الشركة، وشهادة قياس مستوى مهارة "عامل إنتاج"، بالإضافة إلى 6 صور شخصية.

ودعا وكيل وزارة العمل بقنا، شباب المحافظة الراغبين في الحصول على فرصة عمل، إلى التوجه في الموعد المحدد مع استيفاء الأوراق المطلوبة، والاستفادة من فرص العمل التي يتم توفيرها بالتنسيق بين المحافظة ومديرية العمل والجهات والشركات المختلفة، بما يسهم في دعم الشباب وتوفير فرص عمل لائقة لهم.
 


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