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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تستضيف بطولة القدس الدولية لمصارعة الذراعين أكتوبر المقبل

الاتحاد المصري
الاتحاد المصري
عبدالله هشام

أعلن الاتحاد المصري للقوة برئاسة اللواء محمود بركات بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لمصارعة الذراعين برئاسة فارس حجازي عن إقامة بطولة القدس الدولية لمصارعة الذراعين على أرض مصر، لصالح الاتحاد الفلسطيني لمصارعة الذراعين بدعم الاتحاد المصري للقوة وبموافقة وزارة الشباب والرياضة بهدف دعم الرياضة الفلسطينية.

وتقام بطولة القدس الدولية في دار المدفعية بالقاهرة خلال يومي 10 و 11 أكتوبر المقبل حيث تقام إجراءات الميزان والقيد يوم 10 أكتوبر 2026 من الساعة 12:00 ظهراً وحتى الساعة 6:00 مساءً، فيما تنطلق البطولة يوم  الأحد 11 أكتوبر 2026 في تمام الساعة 10:00 صباحاً بحفل الافتتاح يليه اقامة المنافسات الساعة 11:00 صباحاً.

وتم تحديد إشتراك البطولة ب 1,000 جنيه مصري أو 20 دولار أمريكي ويتم سداد رسوم الاشتراك في موعد القيد وإجراءات الميزان لصالح الاتحاد الفلسطيني لمصارعة الذراعين.

ويخضع التحكيم للقواعد واللوائح الفنية المعتمدة من الاتحاد الدولي لمصارعة الذراعين (WAF) ويشترط تقديم كشف طبي - المستوى الثالث عند القيد وإجراءات الميزان، وذلك وفقاً لأحكام وقانون وزارة الشباب والرياضة المصرية.


وحددت اللجنة المنظمة للبطولة الجوائز المالية في كل وزن كالتالي:

يحصل صاحب المركز الأول على 10,000 جنيه مصري، وصاحب المركز الثاني على 5,000 جنيه، وصاحب المركز الثالث على  3,000 جنيه، والرابع على  2,000 جنيه.

وتضم منافسات بطولة القدس الدولية 6 موازين للذراع اليمنى فقط: الفئة المفتوحة وهي: 60 كجم، 70 كجم، 80 كجم، 90 كجم، 100 كجم ، فوق 100 كجم.

وأعرب اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة عن سعادته باحتضان مصر لبطولة القدس الدولية لمصارعة الذراعين التي تقام لصالح الاتحاد الفلسطيني للعبة، مشيراً الى أن تنظيم هذه البطولة يؤكد دعم الدولة المصرية للشعب الفلسطيني في جميع المجالات والرياضة من ضمنها.

وأوضح بركات أن هذه البطولة تنظم في مصر بناءً على طلب الاتحاد الفلسطيني لمصارعة الذراعين برئاسة الأستاذ فارس حجازي الذي ابدى رغبته في تنظيم بطولة باسم القدس على أرض مصر الحبيبة وقد ارسل الاتحاد المصري هذا الطلب لوزارة الشباب والرياضة التي وافقت على تنظيم هذه البطولة الدولية على أن يتكفل الاتحاد الفلسطيني بكافة المصاريف.

الاتحاد المصري للقوة محمود بركات الاتحاد الفلسطيني بطولة القدس الدولية رئيس الاتحاد المصري للقوة

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