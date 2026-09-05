الزمالك يخفف الحمل البدني على اللاعبين الأساسيين قبل مواجهة أبوقير للأسمدة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة إيه إس بورت بطل جيبوتي في مسابقة الدوري، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة المقبلة في مسابقة الدوري المصري.

وفضل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال خوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل مواجهة أبو قير للأسمدة.

كان الجهاز الفني رفض منح اللاعبين راحة بعد الفوز على إيه إس بورت بطل جيبوتي بثنائية مقابل هدف في ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبوقير للأسمدة في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.