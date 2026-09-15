قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم للعام الدراسي 2026 / 2027
الرئيس الفلسطيني يصل مصر اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين
وزير الصحة: انخفاض معدل انتشار الأنيميا بين الأطفال
من «كوم ماريا» إلى أبو فانا.. تفاصيل زيارة البابا تواضروس لملوي على مدار 3 أيام
فرصة للشراء …انخفاض سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21
بدء انطلاق التشغيل التجريبي لمحطة البضائع العامة والصب بميناء السخنة
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. موعد التطبيق وأبرز 10 تغييرات
ضبط 3 من المتهمين في واقعة قطع الأشجار بمحيط مدرسة المحلة
أسعار البنزين والسولار.. وزير سابق يكشف مفاجأة قبل اجتماع تسعير الطاقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026
جافين نيوسوم يحسم موقفه من منافسة كامالا هاريس في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2028
حكم الصلاة بالمكياج وطلاء الأظافر؟.. علي جمعة يكشف الضوابط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. اجتماع ساخن في اتحاد الكرة لمناقشة ملفات المنتخبات الوطنية

مجلس إدارة اتحاد الكرة
مجلس إدارة اتحاد الكرة
إسلام مقلد

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، اجتماعًا موسعًا، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بمشاركة الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين لمنتخبات مواليد 2007 و2009 و2010، إلى جانب منتخبات: كرة الصالات وكرة القدم الشاطئية، ومشروع المواهب.

يأتي اللقاء في إطار رؤية الاتحاد لبناء جيل جديد من اللاعبين، ووضع أسس واضحة للمرحلة المقبلة، تحت شعار «جيل جديد.. حلم جديد»، بما يتناسب مع طموحات كرة القدم المصرية في مختلف المراحل السنية.

ويناقش الاجتماع خطط الإعداد والبرامج الفنية، خلال الفترة المقبلة، واحتياجات المنتخبات، إلى جانب تأكيد أهمية التكامل بين الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين، ومواصلة العمل على اكتشاف المواهب وتطويرها، وتجهيز أجيال جديدة قادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية، وتحقيق طموحات الكرة المصرية.

الاتحاد المصري لكرة القدم المهندس هاني أبوريدة هاني أبوريدة كرة الصالات كرة القدم الشاطئية المواهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتغيبة آية رضوان

أين اختفت آية؟.. تفاصيل لغز اختفاء طالبة التمريض بالصف وسر مكالمة الـ 50 ألف جنيه

وائل جمعة

سبب مفاجئ وراء استبعاد علي محمود من قائمة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة

الإيجار القديم

الإيجار القديم يتغير.. تعرف على القيمة الجديدة وموعد انتهاء العقود والزيادة السنوية

الحرارة

الطقس غدا الثلاثاء.. الحرارة ترتفع مجددا والعظمى فوق الـ45 على هذه المناطق

رئيس الوزراء

تيسيرات حكومية جديدة تنعش ملف التصالح في مخالفات البناء وتسهل الإجراءات على المواطنين

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الزمالك

4 شيكات بـ27 مليون جنيه.. شكوى جديدة ضد الزمالك وتكليف المحامي بالتصعيد

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر

اليوم.. بدء تسكين طلاب وطالبات النقل بالمدينة الجامعية بالأزهر في أسيوط

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم نسيان سجود السهو في الصلاة.. ما مدى جواز القراءة في الصلاة بغير رواية حفص عن عاصم؟.. وأفضل دعاء لمن تبحث عن زوج صالح

المسح فوق الخمار في الوضوء

هل يجوز للمرأة المسح فوق الخمار في الوضوء بدلا من مسح الرأس؟.. بحالة واحدة

بالصور

بعد بدء الدراسة.. 7 أفكار لانش بوكس لطفلك

بعد بدء الدراسة.. 7 أفكار لانش بوكس طفلك مش هيزهق منها
بعد بدء الدراسة.. 7 أفكار لانش بوكس طفلك مش هيزهق منها
بعد بدء الدراسة.. 7 أفكار لانش بوكس طفلك مش هيزهق منها

أحدث الماركات.. مزاد لبيع سيارات وبضائع جمركية بالإسكندرية والدخيلة ومطروح

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

أرخص 5 سيارات كروس أوفر زيرو في مصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

فيديو

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد