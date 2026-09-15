اليوم.. اجتماع ساخن في اتحاد الكرة لمناقشة ملفات المنتخبات الوطنية

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، اجتماعًا موسعًا، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بمشاركة الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين لمنتخبات مواليد 2007 و2009 و2010، إلى جانب منتخبات: كرة الصالات وكرة القدم الشاطئية، ومشروع المواهب.

يأتي اللقاء في إطار رؤية الاتحاد لبناء جيل جديد من اللاعبين، ووضع أسس واضحة للمرحلة المقبلة، تحت شعار «جيل جديد.. حلم جديد»، بما يتناسب مع طموحات كرة القدم المصرية في مختلف المراحل السنية.

ويناقش الاجتماع خطط الإعداد والبرامج الفنية، خلال الفترة المقبلة، واحتياجات المنتخبات، إلى جانب تأكيد أهمية التكامل بين الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين، ومواصلة العمل على اكتشاف المواهب وتطويرها، وتجهيز أجيال جديدة قادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية، وتحقيق طموحات الكرة المصرية.