تحديد موعد مبدئي لإقامة النسخة المقبلة من كأس السوبر المصري

استقر مسؤولو اتحاد الكرة المصري بشكل مبدئي على الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر المقبل، موعدًا لإقامة منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر المصري.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة الاستقرار بشكل نهائي على مواعيد مباريات البطولة، في ضوء ارتباطات الأندية المشاركة والمواعيد الخاصة بالمسابقات المحلية والقارية.

ويعمل اتحاد الكرة على وضع الترتيبات الخاصة بالبطولة خلال الفترة الحالية، تمهيدًا للإعلان عن التفاصيل النهائية، سواء مواعيد المباريات أو الملاعب المستضيفة للمنافسات.

وتحظى بطولة كأس السوبر المصري باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في ظل مشاركة أبرز الأندية المصرية وسعي كل فريق لحصد لقب جديد وإضافته إلى خزائنه.