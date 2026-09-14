بينهم أجنبيتان.. فيديوهات الرقص تتحول لطريق للشهرة والأرباح.. ضبط 3 صانعات محتوى في القاهرة والجيزة

بين البحث عن الشهرة السريعة والسعي وراء نسب المشاهدة وتحقيق الأرباح، اتخذت 3 صانعات محتوى من مواقع التواصل الاجتماعي منصة لنشر مقاطع مصورة تضمنت رقصًا بملابس خادشة للحياء، وفقًا لما رصدته الأجهزة الأمنية، لتنتهي محاولاتهن لجذب المتابعين وتحقيق المكاسب المالية بالضبط واتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على صانعة محتوى بمدينة نصر

في الواقعة الأولى، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى عقب رصد الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيامها بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزتها هاتفا محمول، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها.

وبمواجهتها، اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

القبض على أجنبيات نشرا فيديوهات خادشة

وفي الواقعة الثانية، واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في مواجهة المحتوى المخالف للآداب العامة، حيث تمكنت من ضبط صانعتى محتوى بالجيزة، تحملان جنسية إحدى الدول، بعد رصد قيامهما بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت رقصًا بملابس خادشة للحياء.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورتين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وبحوزتهما هاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما، كما عُثر بحوزة إحداهما على عدد من الأقراص المخدرة.

وبمواجهتهما، اعترفت إحداهما بحيازتها للأقراص المخدرة بقصد التعاطي، فيما أقرتا بقيامهما بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.