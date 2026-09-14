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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الموسيقار هاني فرحات: طبعا بحب الراب.. وبسمع ويجز ومروان بابلو ومروان موسى

المايسترو هاني فرحات
المايسترو هاني فرحات
محمود محسن

قال المايسترو هاني فرحات، إنّه يحب موسيقى الراب ويستمع إلى عدد من مطربي هذا اللون من الأجيال الجديدة، موضحًا أنه يسمع ويجز ومروان بابلو ومروان موسى، مؤكدًا، حبه لفرقة كايروكي، قائلًا: "طبعاً، كايروكي أنا اشتغلت معاهم بالأوركسترا، أنا بحبهم جداً جداً جداً"، مشيرًا إلى أنّ لديهم "حاجة عظيمة ومختلفة".

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ التعدد الموسيقي يعبر عن مصر، وأنه لا يرى نفسه صاحب سلطة تحدد ما هو صحيح وما هو خاطئ في الفن، قائلًا: "فالتعدد ده هي دي مصر".

وأوضح أنه لا يملك "مسطرة" يمكن من خلالها الحكم على الأذواق الفنية، مؤكدًا أن اختلاف الذوق لا يعني أن أحدًا سيئ أو مخطئ، قائلًا: "يمكن أنا لبسي ما يعجبكيش، بس ده مش معناه أنا وحش أو يعني أو أنا غلط أو أنا صح، هي معناها إن ذوقك كذا، وأنا ذوقي كذا".

وأوضح فرحات أنه ينظر إلى الفن باعتباره مساحة مفتوحة أمام الجمهور للاختيار، مستعيدًا مقولة سبق أن طرحها عندما كان رئيسًا لمهرجان الموسيقى العربية، وقال: "أنا دايماً بقول الفن، يعني المقولة دي أنا قولتها لما كنت رئيس مهرجان الموسيقى العربية؛ إن الفن هو بالنسبة لي زي السوبر ماركت، أنا أخش أجيب اللي أنا عايزه".

وشدد على أنه لا يفرض على الجمهور منتجًا فنيًا بعينه، موضحًا: "أنا ما بفرضش عليك أقول لك خُد المنتج ده وما تاخدش المنتج ده، ده ذوقك، اعمل اللي أنت عايزه".

وأشار المايسترو هاني فرحات إلى أنّ دوره يتمثل في إتاحة مختلف الأشكال الموسيقية أمام الجمهور، حتى يجد كل شخص ما يتناسب مع ذوقه، قائلًا: "أنا دوري إن أنا أوفر لك كل الأشكال الموسيقية اللي أنت ممكن يبقى ذوقك في واحد فيهم بتحبهم".

ورفض فكرة فرض الوصاية على اختيارات الجمهور، مؤكدًا: "إنما أقول لك اسمع وما تسمعش، اعمل وما تعملش، البس وما تلبسش، لا ما فيش حاجة اسمها كده خالص".

وشدد على عدم وجود معيار ثابت للحكم على الموسيقى، قائلًا: "وما فيش مسطرة للمزيكا الجيدة والمزيكا الغير جيدة، ما فيش حاجة اسمها كده، هي أذواق".

جودة العمل من عدمها

وأكد فرحات أنّ الإبداع الفني لا يخضع لمعيار رقمي أو قاعدة ثابتة تحدد مسبقًا جودة العمل من عدمها، موضحًا، أنّ الفن في جوهره إبداع وإحساس، قائلًا: "ما فيش مسطرة، هو إبداع، هو إحساس بيجيلك وبتطلعيه، عشان كده اسمها تجربة فنية، أنا بعمل تجربة فنية".

المايسترو هاني فرحات موسيقى الراب ويجز مروان بابلو الأوركسترا

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