المايسترو هاني فرحات: شيرين أختي.. وعليها واجب ناحية كل الجمهور اللي بيحبها

قال المايسترو هاني فرحات، إنّ شيرين عبد الوهاب تمثل له أكثر من مجرد فنانة، قائلًا: "هي أختي طبعاً"، مشيرًا إلى أنّها تمتلك قدرًا كبيرًا من الموهبة ونعم الله، وأنّ عودتها إلى الساحة الفنية مرتبطة أولًا برغبتها هي في العودة.

وأوضح: "كم من الموهبة، كم من نعم ربنا كبيرة جداً على شيرين.. شيرين مش هترجع إلا لما هي تبقى عايزة ترجع"، مؤكدًا أنّ عودتها تمثل واجبًا تجاه جمهورها الذي يحبها بصورة استثنائية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ شيرين لديها مسؤولية تجاه الجمهور الذي وقف إلى جانبها، موضحًا: "والحقيقة ده واجب عليها ناحية كل الجمهور اللي بيحبها"، ومشيرًا إلى أنّ حب الجمهور لها ليس حبًا عاديًا.



وقال: "أنا دايماً بقول: شيرين الحالة الوحيدة اللي شفتها في الفن الناس مسامحاها على أي حاجة"، موضحًا، أنّ الجمهور يتعامل معها بحالة من التسامح والمحبة، قائلًا: "احنا بنحبك، أنتِ بنتنا، احنا.. بنتنا وغلطت ما فيش أي مشكلة احنا بنحبها"، مؤكدًا: "أنا ما شفتش التسامح ده في الوسط الفني كله مع أي حد زي شيرين".

وأكد فرحات أنّ هذا الحب الكبير يضع على عاتق شيرين مسؤولية تجاه جمهورها، موضحًا: "فواجب عليها إنها ترد الحب ده للناس"، وأن ترد كذلك حجم المحبة والاشتياق الذي يشعر به جمهورها، قائلًا: "كم الناس اللي بيحبوها ومشتاقين لها، وعايزينها ترجع، ومحرومين منها".

وأضاف أنّ دورها في المرحلة الحالية هو تعويض الجمهور عن فترة غيابها، موضحًا: "ده دورها دلوقتي إن هي لازم تعوض الناس دي كلها على كم الحرمان اللي اتحرموه منها".

وأشار إلى أنّ الصوت يمكن أن يتأثر بفترة الغياب، لكنه يستطيع استعادة مستواه من خلال التدريب، مؤكدًا ذلك أكثر من مرة"، وشبّه الأمر بلاعب كرة القدم أو أي رياضي يتوقف عن التدريب، موضحًا: "زي أي حاجة في الدنيا، زي لعيب الكورة، زي لعيب أ.. أي رياضة في الدنيا لو ما اتمرنش أسبوع لازم".

ثقته في عودة شيرين

وأكد، أنّ الأمر يتطلب العودة إلى التدريب والاستعداد من جديد، قائلًا: "لازم يعمل pre-season و.. ويخش في معسكر علشان يرجع"، واختتم هاني فرحات حديثه بالتأكيد على ثقته في عودة شيرين، قائلًا بوضوح: "أنا ما عنديش شك إنها هترجع".