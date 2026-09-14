قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتهمته بإدمان المخدرات.. زيلينسكي يفرض عقوبات على متحدثة الرئاسة الأوكرانية
ما ثواب قراءة القرآن لغير الماهر بقراءته ولمن لا يفهم معانيه؟
بعد قبول التصالح في مخالفات البناء.. ماذا يحدث للدعاوى والعقوبات والمرافق؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة الذخائر الجوية قريبا.. ونساند القطاع المدني ولا ننافسه
لميس الحديدي تفاجئ هاني فرحات بعرض تسجيل صوتي لوالده
إيران: انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم في مضيق هرمز
للأخذ بالثأر.. تفاصيل مقتل عم الفنان حمدي المرغني بطلق ناري
ثلاثي تحكيم مصري في دورة شمال إفريقيا لكرة القدم تحت 17 عاما بتونس
رئيس «العربية للتصنيع»: زيادة عدد الدول المشاركة في معرض العلمين يعكس قوة ومكانة مصر
استبعاد حكمي الفيديو بعد خطأ هدف هالاند في قمة مانشستر بالبريميرليج
لاعب باريس سان جيرمان يتحدى منافسيه على الكرة الذهبية: لم يقدم أحد موسما أفضل مني
الحكومة تكشف تفاصيل توجيه مدبولي بسرعة إنهاء تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المايسترو هاني فرحات: شيرين أختي.. وعليها واجب ناحية كل الجمهور اللي بيحبها

المايسترو هاني فرحات
المايسترو هاني فرحات
محمود محسن

قال المايسترو هاني فرحات، إنّ شيرين عبد الوهاب تمثل له أكثر من مجرد فنانة، قائلًا: "هي أختي طبعاً"، مشيرًا إلى أنّها تمتلك قدرًا كبيرًا من الموهبة ونعم الله، وأنّ عودتها إلى الساحة الفنية مرتبطة أولًا برغبتها هي في العودة.

وأوضح: "كم من الموهبة، كم من نعم ربنا كبيرة جداً على شيرين.. شيرين مش هترجع إلا لما هي تبقى عايزة ترجع"، مؤكدًا أنّ عودتها تمثل واجبًا تجاه جمهورها الذي يحبها بصورة استثنائية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ شيرين لديها مسؤولية تجاه الجمهور الذي وقف إلى جانبها، موضحًا: "والحقيقة ده واجب عليها ناحية كل الجمهور اللي بيحبها"، ومشيرًا إلى أنّ حب الجمهور لها ليس حبًا عاديًا.


وقال: "أنا دايماً بقول: شيرين الحالة الوحيدة اللي شفتها في الفن الناس مسامحاها على أي حاجة"، موضحًا، أنّ الجمهور يتعامل معها بحالة من التسامح والمحبة، قائلًا: "احنا بنحبك، أنتِ بنتنا، احنا.. بنتنا وغلطت ما فيش أي مشكلة احنا بنحبها"، مؤكدًا: "أنا ما شفتش التسامح ده في الوسط الفني كله مع أي حد زي شيرين".

وأكد فرحات أنّ هذا الحب الكبير يضع على عاتق شيرين مسؤولية تجاه جمهورها، موضحًا: "فواجب عليها إنها ترد الحب ده للناس"، وأن ترد كذلك حجم المحبة والاشتياق الذي يشعر به جمهورها، قائلًا: "كم الناس اللي بيحبوها ومشتاقين لها، وعايزينها ترجع، ومحرومين منها".

وأضاف أنّ دورها في المرحلة الحالية هو تعويض الجمهور عن فترة غيابها، موضحًا: "ده دورها دلوقتي إن هي لازم تعوض الناس دي كلها على كم الحرمان اللي اتحرموه منها".

وأشار إلى أنّ الصوت يمكن أن يتأثر بفترة الغياب، لكنه يستطيع استعادة مستواه من خلال التدريب، مؤكدًا ذلك أكثر من مرة"، وشبّه الأمر بلاعب كرة القدم أو أي رياضي يتوقف عن التدريب، موضحًا: "زي أي حاجة في الدنيا، زي لعيب الكورة، زي لعيب أ.. أي رياضة في الدنيا لو ما اتمرنش أسبوع لازم".

 ثقته في عودة شيرين

وأكد، أنّ الأمر يتطلب العودة إلى التدريب والاستعداد من جديد، قائلًا: "لازم يعمل pre-season و.. ويخش في معسكر علشان يرجع"، واختتم هاني فرحات حديثه بالتأكيد على ثقته في عودة شيرين، قائلًا بوضوح: "أنا ما عنديش شك إنها هترجع".

المايسترو هاني فرحات شيرين عبد الوهاب الساحة الفنية لميس الحديدي التسامح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المجني عليه

أنهوا حياته وسرقوا سيارته.. جهود مكثفة لكشف لغز وفاة أيمن أحمد من الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

مقتل زوج في الهانوفيل بالإسكندرية.. وضبط زوجته للاشتباه في تورطها بالواقعة

مقـ.ـتل زوج في الهانوفيل بالإسكندرية.. وضبط زوجته للاشتباه في تورطها بالواقعة

نتيجة تقليل الاغتراب 2026

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2026 ورسالة عاجلة من موقع التنسيق للطلاب

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان

السعودية تعلن اكتشاف 110 ملايين طن من مواد تحتوي على اليورانيوم في المدينة المنورة

سقوط بوابة مدرسة

بعد إصابة 7 طلاب بسبب سقوط بوابة مدرسة|مصادر: تدافع الأهالي السبب..وطالب واحد مازال بالمستشفى

ترشيحاتنا

آيفون

صدمة في سوق الهواتف.. قائمة أسعار آيفون الجديدة: يقترب من ربع مليون جنيه

تقليل الاغتراب

تقليل الاغتراب 2026 للمرحلة الثالثة.. الفرصة الأخيرة لطلاب الثانوية العامة للتحويل بين الكليات

مرتبات شهر سبتمبر

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026.. الجداول الرسمية والحد الأدنى للأجور

بالصور

إنتاج السيارات في تركيا ينكمش 7.3%.. والصادرات تقفز إلى 27.2 مليار دولار

السيارات في تركيا
السيارات في تركيا
السيارات في تركيا

آي دي بولو تتجاوز التوقعات.. فولكس فاجن تستقبل أكثر من 30 ألف طلب

آي دي بولو
آي دي بولو
آي دي بولو

شنطة المدرسة تقيلة؟ علامات تكشف تأثيرها على ظهر طفلك

شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل
شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل
شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل

متمردة وشقية.. ملامح شخصية ياسمينا العبد في "50/50"

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد