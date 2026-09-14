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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي يجري جولة داخل معرض العلمين الدولي للطيران ويوثق أحدث المقاتلات الروسية

نشأت الديهي يجري جولة داخل معرض العلمين الدولي للطيران ويوثق أحدث المقاتلات الروسية
نشأت الديهي يجري جولة داخل معرض العلمين الدولي للطيران ويوثق أحدث المقاتلات الروسية
شيماء جمال

أجرى الإعلامي نشأت الديهي، جولة داخل فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، حيث حرص على توثيق أحدث الطائرات والمقاتلات المشاركة في الحدث، وفي مقدمتها المقاتلة الروسية الشبحية "سوخوي 57"، إحدى أبرز طائرات الجيل الخامس.


وخلال جولته، استعرض الديهي خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أجواء المعرض الذي يستضيف نماذج متنوعة من الطائرات والصناعات الجوية والعسكرية، بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات العالمية، إلى جانب مشاركة الهيئة العربية للتصنيع وعدد من الشركات المصرية، في مشهد يعكس التطور الذي تشهده الصناعات المصرية في مجالات الطيران والدفاع.
وأشار إلى أن استضافة مدينة العلمين لهذا الحدث الدولي نجحت في جذب أنظار العالم، مع إتاحة المعرض للجمهور والإعلاميين والمثقفين للاطلاع على أحدث التقنيات والتقاط الصور للطائرات المشاركة.
وتوقّف الديهي بشكل خاص أمام المقاتلة الروسية "سوخوي 57"، التي تحظى باهتمام واسع لما تتمتع به من قدرات ومواصفات متقدمة، إلى جانب قدرتها على تنفيذ مناورات جوية معقدة.
كما تناول خلال جولته التطور الذي تشهده الصناعات العسكرية والجوية الروسية، معتبرًا أن حضور هذه النوعية من المقاتلات في معرض دولي تستضيفه مصر يعكس أهمية الحدث ودوره في إبراز التطورات التكنولوجية في مجال الطيران، في ظل ما يشهده العالم من منافسة وتعدد في مراكز القوة والتكنولوجيا.

نشأت الديهي معرض العلمين معرض العلمين الدولي للطيران المقاتلات الروسية

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